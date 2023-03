Martin Villeneuve séduit le jury du Festival du Film Canadien de Dieppe en France

Il a reçu le prix d’interprétation masculine pour avoir tenu le rôle de sa grand-mère dans son film Les 12 travaux d’Imelda. Il dit que c’est un honneur pour lui de recevoir ce prix, étant donné qu’il n’a reçu aucun financement pour faire son film. Il s’est tourné bénévolement sur une période de neuf ans. Il lui aurait été pratiquement impossible de demander à une comédienne de se rendre disponible sur une si longue période avec une si grande contrainte d’horaire.

Ça me fait extrêmement plaisir et chaud au coeur, d’autant plus que quand je faisais le film, je me préoccupais du jeu de tous les autres acteurs et j’essayais de réaliser mon film. Je me battais pour que tout fonctionne. Je me fiais sur mes partenaires pour me donner du feedback pour mon jeu , explique le réalisateur.

Un cri du coeur pour le promouvoir

Bien que le film connaisse un beau succès en salle, qu’il reçoit des honneurs là où il passe, le réalisateur confie qu’il n’est pas inscrit à d’autres festivals faute de temps et de moyens.

Tout comme la réalisation de son film, le réalisateur doit encore tout faire par lui-même et payer de sa poche les frais lorsqu’il y en a. Il croit que son film pourrait toucher les cinéphiles de partout à travers le monde, c’est pourquoi il aimerait qu’un distributeur le prenne en charge au niveau international.

« Pour l’instant, les propositions d’agent de vente que j’ai eu m’auraient obligé de payer des sommes faramineuses de ma poche. Ce serait intéressant que tout d’un coup, ce soit l’inverse et qu’on me propose un certain montant pour pouvoir exploiter Imelda à l’international et que je puisse en redonner à mon équipe, ce serait le scénario idéal. Et que le film continue d’être vu et qu’il puisse circuler à l’international. » — Une citation de Martin Villeneuve, réalisateur des 12 travaux d’Imelda

Le cinéaste travaille actuellement sur l’adaptation animée de la série Red Ketchup. En plus d’écrire la série de 20 épisodes, il joue le rôle du journaliste Bill Bélisle, rôle pour lequel il a auditionné.

La série prendra l’antenne à Télétoon la nuit, le 20 avril prochain.