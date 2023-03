Élan d’amour pour un chauffeur d’autobus aventurier de Campbellton

Pour y arriver, il faut d’abord atteindre le camp de base, à 5364 mètres d’altitude. C’est moins haut que le Kilimandjaro, en Afrique, et ses 5895 mètres. Mais c’est 1000 fois plus impressionnant.

Parlez-en à Luc LeBlanc, d’Atholville, dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Luc LeBlanc au camp de base de l'Everest. Photo : Facebook/Luc LeBlanc

Ce conducteur d’autobus scolaire a repris son circuit le menant à l’école Galion des Appalaches de Campbellton lundi matin. Il ne s'attendait pas à la belle surprise qui l'attendait à son arrivée à l’école.

Luc LeBlanc a été accueilli par un élan d'amour à son retour au travail lundi. Photo : Radio-Canada

Les élèves l’ont accueilli en héros. Monsieur Luc! Monsieur Luc! Monsieur Luc! , ont-ils scandé en chœur.

Félix Maltais, un élève de 5e année, a tenu à porter un chapeau, car « Monsieur Luc » en porte tout le temps un, a-t-il noté. C’est un bon conducteur qui fait toujours des blagues. Il a fait ça et il a été vraiment bon. On voulait le féliciter et on l’a bien accueilli , explique-t-il.

Une vague d'amour a déferlé sur Luc LeBlanc pour son retour au travail après avoir gravi le camp de base du mont Everest, au Népal. Photo : Radio-Canada

Quant au principal intéressé, la surprise a été complète.

Je ne pensais pas que c’était pour moi. Je croyais qu’il y avait une activité scolaire à l’extérieur. Quand j’ai vu une pancarte avec une montagne, j’ai trouvé ça too much. Ça me touche beaucoup , raconte le chauffeur d'autobus, très ému.

« Cet accueil est plus wow que la montagne. Si j’ai pu toucher les gens et donner le goût à quelqu’un d’y aller… » — Une citation de Luc LeBlanc

Un coup de tête

Cette aventure, Luc LeBlanc l’a faite sur un coup de tête. Il y a pensé en janvier. Tout s’est réglé en moins de trois semaines, affirme-t-il. Les billets d’avion, les guides, l’équipement, etc. L’argent aussi, car ce n’est pas donné.

À 56 ans, c’était le temps de le faire, lui a conseillé sa conjointe. Il l’a prise au mot. Ce voyage a puisé chaque parcelle de son énergie et de ses émotions. Mais ça valait le coup, proclame-t-il.

Luc LeBlanc est chauffeur d'autobus à Campbellton et aventurier à ses heures. Photo : Facebook/Luc LeBlanc

C’était très demandant. Vraiment demandant. Tous les jours, il devait y avoir une vingtaine de marcheurs qui se faisaient évacuer en hélicoptère. Ce n’était plus une petite marche dans le bois. C’était très impressionnant. C’est comme courir avec une paille dans la bouche pour respirer. C’était incroyable , raconte Luc LeBlanc.

La montagne et la culture du Népal

L’ascension a duré neuf jours, à pas de tortue, tout le temps en montée. L’équipe a traversé plusieurs petits villages népalais. Oui, il y a la montagne et ses défis, mais il y a aussi les gens et la culture.

« C’est une autre planète! On voit ça dans les livres et dans les films, mais quand tu es là, c’est absolument incroyable. Les gens sont gentils, tout le monde veut t’aider. La montagne, c’est quelque chose et c’est un exploit, mais du côté culturel, c’est tellement incroyable que je ne peux pas l’expliquer. C’est si grandiose qu’il faut être là pour le croire. » — Une citation de Luc LeBlanc

Les montagnes de l’Ouest canadien, c’est bien beau. Le Kilimandjaro, que j’ai grimpé en 2013, aussi. Mais rien ne se compare à ça tellement c’est surnaturel , insiste le grimpeur, qui a gardé contact avec plusieurs personnes au Restigouche, dont ses parents Yvonne et Alex, pendant son voyage à travers les réseaux sociaux.

Luc LeBlanc aimerait bien tenter sa chance pour gravir le mont Everest. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Ça prend toutes tes émotions. J’en avais les larmes aux yeux, car je sentais les gens avec moi. Il y avait une connexion et je ne me sentais pas seul sur la montagne , poursuit-il.

Luc LeBlanc ne cache pas que c’est l’expérience d’une vie et que s’il en avait l’occasion - et l’argent -, il viserait le sommet de l’Everest.

Quand j’ai fait le Kilimandjaro, quelqu’un m’a demandé comment je pourrais égaler ça. Maintenant que j’ai vu le camp de base, je me demande maintenant ce qui pourrait égaler ça. Je ne sais pas.

En plus de ces souvenirs impérissables de la montagne, « Monsieur Luc » a eu droit à plusieurs cartes de félicitations fabriquées par les élèves. Je vais toutes les regarder. Je vais les garder toute ma vie , promet-il.

Avec des informations de Serge Bouchard