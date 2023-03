La construction d’une quinzaine de logements finalement lancée

Une quinzaine de familles à risque d'itinérance auront des logements tout neufs. Les gouvernements fédéral et provincial ont accordé une aide d'un peu plus de deux millions de dollars permettant de lancer la construction du projet Saint-Étienne des Oeuvres Isidore-Ostiguy.

L'édifice de 15 unités de transition sera construit sur le terrain vague situé entre les rues Kent et Dollard-des-Ormeaux. Le projet est évalué à 7,9 millions $ et doit comprendre neuf logements de deux chambres et six logements de trois chambres.

Il aura fallu près de six ans de travail pour en arriver à la cérémonie de pelletée de terre, lundi. Je l’ai dit souvent, c’est trop long sortir des projets , a commenté la ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau. Il y a urgence.

La ville de Gatineau est toujours en attente pour la livraison de 850 portes ayant déjà été annoncées. Selon la ministre, la lenteur du processus n'est pas due à un manque d'argent, mais plutôt à l'inefficacité des programmes.

« On va regarder comment on est capable d’assouplir les choses pour que l’argent qui est là serve à financer des projets et que ces projets-là sortent. » — Une citation de France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

L'abandon du programme AccèsLogis a été fortement critiqué dans la dernière semaine. On a écouté tout le monde et dans les prochaines semaines, il va y avoir une deuxième mouture qui va tenir compte de ces critiques-là , a renchéri Mme Duranceau. Cette dernière a souligné au passage que le gouvernement a annoncé 1500 nouvelles portes pour pallier la crise du logement, dans son dernier budget.

1500 unités pour le Québec, ça ne répond même pas aux besoins pour Gatineau , a répondu François Roy, le coordonnateur de Logemen'occupe.

Selon les données de Statistique Canada, il y a 3000 [ménages] qui payent 80 à 100 % de leur revenu pour se loger à Gatineau , a ajouté ce dernier. Ce sont des ménages qui sont à haut risque d’itinérance.

« C’est trop long six ans pour réaliser un projet comme celui-là. » — Une citation de François Roy, le coordonnateur de Logemen'occupe

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a pour sa part souligné l'engagement de la ministre. Tous se pencheront sur les raisons pour lesquelles les projets sont retardés.

S’il y a un gain de la journée, au-delà de ce qu’on annonce, c’est d’avoir un gouvernement qui veut faire preuve de souplesse pour que les 850 qui traînent, on les livre , a-t-elle lancé.

Avec les informations de Nathalie Tremblay