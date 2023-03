Le propriétaire de l’épicerie de Saint-Gédéon voit d’un bon œil le projet de coopérative

Rappelons que 70 citoyens étaient réunis dimanche dans une salle communautaire de l’hôtel de ville de Saint-Gédéon afin de proposer des solutions dans le but de sauver l’épicerie, qui pourrait fermer ses portes dès la fin de l’été. La création d’une coopérative d’alimentation, qui prendrait la relève de l’épicerie, a été avancée.

C'est sûr que c'est un bon projet, c'est important aussi parce que c'est un service qui est essentiel. Les gens en ont besoin. Saint-Gédéon a du tourisme l'été. On vend des terrains, puis on a un beau club de golf, on a deux marinas. C'est une municipalité qui, dans l'avenir, sera importante , a-t-il mentionné.

Une possible fermeture en septembre

Carol Potvin a annoncé qu’il mettrait la clé sur la porte en septembre, s’il ne trouvait pas preneur d’ici là.

Il s’est donné comme échéancier jusqu’à la prochaine fête du Travail, soit le 4 septembre prochain.

Après 43 ans dans le domaine, il souhaite réduire la cadence.

Ça fait 43 ans que je suis dans le domaine, puis je n'ai pas de relève. Mon contrat se termine le 1er mai avec Métro, puis je ne veux pas le renouveler parce que je commence à être fatigué un petit peu, j'ai besoin d'aide.

Carol Potvin dit travailler jusqu’à 12 heures par jour dans son commerce.

Le marché est en vente depuis un peu plus de trois ans.

De son côté, le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon, a lui aussi appuyé l’idée d’une coopérative.

