Il sera possible de communiquer par message texte au 911 au Québec dès 2025

Le ministre de la Sécurité publique et député de Granby, François Bonnardel, en a fait l'annonce lundi à Sherbrooke.

François Bonnardel explique que cette mesure permettra entre autres aux Québécois de se sentir plus en sécurité lorsqu'ils font appel au service 911.

Le ministre prévoit que cette nouvelle façon de joindre le 911 pourrait aider les femmes ou les hommes victimes de violence conjugale qui ne sont pas en mesure de parler à voix haute en présence de leur agresseur.

Pour moi, c'est un signal important qu’on envoie aujourd’hui pour être capable de répondre aux différentes problématiques que des femmes pourraient avoir seules à la maison avec des enfants , soutient le ministre.

Il ajoute que les vidéos qui seront envoyées aux centrales d’appels pourront aider les répartiteurs à décider le niveau d’urgence de l'appel.

La présidente de l’Association des centres d’urgence du Québec, Carole Raîche, précise que c’est dès 2024 que les centres d’appels devront graduellement migrer vers le réseau 911 de prochaine génération .

Elle soutient que les usagers devront quand même appeler au 911 avant d’amorcer une conversation par messagerie texte.

Les répartiteurs continueront donc d’entendre les bruits de fond pendant l’échange par écrit.

« On va entendre si des enfants pleurent, on va entendre s’il y a d’autres choses, et c’est ça qui va nous permettre d’avoir un topo beaucoup plus complet et d’avoir un déploiement plus approprié pour la sécurité de nos intervenants et de nos appelants. »