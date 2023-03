Des chiots retrouvés presque gelés au sud de Winnipeg se rétablissent grâce à un organisme

Les quatre chiots étaient mal nourris, couverts de puces et frigorifiés, selon la porte-parole de l’organisme Lindsay Gillanders. Elle indique que ces chiots, dont l’âge est estimé entre six et huit semaines, se trouvaient dans une boîte près d’une route et ont été repérés par un passant .

« Je les imagine tellement effrayés et transis de froid. Ça me brise le cœur. » — Une citation de Lindsay Gillanders, porte-parole de l’organisme Manitoba Underdogs Rescue

La personne les a emmenés à l’Hôpital vétérinaire Pembina, à Winnipeg. Après les avoir examinés, l’établissement a appelé Manitoba Underdogs Rescue.

Trois des chiots ont immédiatement été placés dans un foyer d’accueil, mais le quatrième, baptisé Parsnip (Panais), a eu besoin d’une journée supplémentaire chez le vétérinaire.

Le quatrième chiot, baptisé Parsnip, a eu besoin d’une journée supplémentaire chez le vétérinaire. Photo : Manitoba Underdogs Rescue

Lindsay Gillanders précise que Parsnip a depuis retrouvé ses frères et sœurs, dans le même foyer d’accueil.

Une fois qu’ils vont mieux, nous séparons les chiots par paires, c’est-à-dire que deux d’entre eux iront dans un foyer d’accueil et deux autres dans un second foyer , ajoute-t-elle.

L'organisme soupçonne un éleveur clandestin d’avoir abandonné les chiens après n'avoir pas réussi à les vendre.

Des demandes d’adoption en baisse

La demande pour les chiens a augmenté pendant la pandémie de COVID-19, car les gens cherchaient de la compagnie et les familles pensaient avoir le temps de s’occuper d’un animal domestique. Il y avait donc plus de gens qui élevaient et vendaient des chiens, puis ce besoin a diminué , explique Lindsay Gillanders.

Les éleveurs clandestins qui ont tenté de profiter de la hausse de la demande d’animaux de compagnie ne peuvent donc plus les vendre et ils doivent s’en débarrasser, mais il n’y a pas d’endroit où l’on peut se débarrasser d’un surplus de chiens .

« Ils sont donc euthanasiés, tués d’une manière que je ne veux pas connaître, ou abandonnés. C’est tout simplement horrible ! » — Une citation de Lindsay Gillanders, porte-parole de l’organisme Manitoba Underdogs Rescue

Cette situation, combinée aux personnes qui abandonnent les animaux qu’elles ont adoptés dans les refuges pendant le confinement, signifie que la population de chiens errants augmente au Manitoba, selon Manitoba Underdogs Rescue.

Un des chiots sauvés, pendant un examen vétérinaire. Photo : Manitoba Underdogs Rescue

Le groupe de sauvetage gère plus de 100 chiens et fonctionne à 100 % avec des familles d’accueil. Les dépenses augmentent tandis que les dons ont tendance à diminuer, d'après l'organisme.

Nous sommes plus qu’heureux d’aider ces quatre nouveaux chiots, mais cela pèse sur nos ressources, qui sont déjà très sollicitées , souligne Lindsay Gillanders.

Elle estime que son organisme arrive vraiment à un point où il ne sera plus en mesure de fournir de l’aide, car il est tout simplement débordé . Le refuge a déjà été confronté à des problèmes de capacité, mais jamais à ce point, selon la porte-parole.

Elle invite également les futurs propriétaires de chiens à les adopter et non pas à les acheter. Si vous achetez un chien à un éleveur, demandez à rencontrer les parents du chien. Allez voir l’exploitation et assurez-vous que tous les chiens sont en bonne santé , indique Mme Gillanders.

Elle ajoute que la plupart des éleveurs ont une liste d’attente. Ils n’élèvent pas de chiens avant qu’ils ne soient vendus, de sorte qu’ils ne sont pas confrontés aux problèmes que nous constatons ici .

Les gens doivent comprendre que s’ils achètent un chien dans une usine à chiots, ils ne font que contribuer à la croissance de cette horrible industrie.

Avec les informations de Darren Bernhardt