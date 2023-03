Le Salon des vins de retour à Rouyn-Noranda

Le 21e Salon des vins et des saveurs régionales aura lieu les 28 et 29 avril prochains à l’aréna Jacques-Laperrière de Rouyn-Noranda. Il s’agit d’un retour puisque ce rendez-vous s’est absenté ces deux dernières années en raison de la pandémie.

Les fonds récoltés lors du Salon des vins et des saveurs régionales iront au Projet jeunesse St-Michel et à la Maison de l’Envol, qui offre des soins palliatifs à des malades en phase terminale à Rouyn-Noranda. La présidente du Salon des vins, Sasha Marion, espère que l'événement permettra d'amasser 20 000 $, un montant similaire à celui récolté lors du dernier Salon.

Nous sommes bien excités , concède Mme Marion. Environ 45 commerçants participeront à cet événement pour proposer des échantillons de vin au public, mais également des bières de microbrasserie et des spiritueux.

Parmi les représentants locaux, il y aura la microdistillerie Alpha Tango de Val-d'Or et l'établissement Chez Gibb de Rouyn-Noranda. Des restaurateurs de Rouyn-Noranda et de La Sarre, comme La Maison des viandes et la Vache à Maillotte, seront aussi du nombre.

Des produits sans alcool

Une section sans alcool sera également mise sur pied, une première selon Sasha Marion.

« On pense que cette tendance est de plus en plus populaire auprès des participants. Nous avons deux kiosques de confirmés pour [les produits] sans alcool et des microbrasseries vont offrir des bières sans alcool. » — Une citation de Sasha Marion

Le directeur de la Maison de l’envol, Yanick Rocheleau, se dit pour sa part heureux du retour de cette source de financement.

Après plus de trois longues années d’absence, la Maison de l’Envol est très heureuse du retour du Salon des vins et des saveurs régionales. Cette activité de financement nous permet de poursuivre notre mission et d’offrir à la population de Rouyn-Noranda des services de qualité , mentionne-t-il par communiqué.

La famille Thibault, propriétaire des concessionnaires Thibault Chevrolet et Subaru, occupe cette année la présidence d’honneur du Salon des vins et des saveurs régionales.