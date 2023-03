La santé au coeur du débat des chefs de l’Île-du-Prince-Édouard

Notre système de santé doit évoluer, il a été bâti dans les années 50, aujourd'hui, il est brisé , assure-t-il. Il n'y a pas de solutions simples ici, nous devons retrousser nos manches et trouver des solutions insulaires pour desservir notre population insulaire.

De son côté, le chef du Parti vert Peter Bevan-Baker, a vivement critiqué les progressistes-conservateurs, responsables, dit-il, avec l'aide des précédents gouvernements libéraux, de l'état actuel du système de santé de l'Île-du-Prince-Édouard.

« Dennis King a dit dans une entrevue avec CBC la semaine dernière que notre système de santé se porte mieux. Qu'il me montre les données qui démontrent que cela est vrai. C'est faux, rien ne s'est amélioré. » — Une citation de Peter Bevan-Baker, chef du Parti vert

Peter Bevan Baker a vivement critiqué l'ancien premier ministre Dennis King durant le débat des chefs. Photo : La Presse canadienne / Brian McInnis

Un constat similaire mis en lumière par la cheffe du Parti libéral, Sharon Cameron. Notre situation est pire qu'il y a quatre ans. Et contrairement à ce qu'a dit le premier ministre à propos de notre système de santé qui serait au mieux, il est dans un état terrible , clame-t-elle.

Pendant ce temps, Michelle Neill, la cheffe du NPD assurae que le système est fissuré à cause du surplus de travail administratif. C'est quelque chose que nous devons changer. Nous ne devrions pas payer à un médecin son salaire pour faire de la paperasse qui peut être faite par un assistant administratif , a-t-elle déclaré.

Pour son premier débat, Michelle Neill a démontré qu'elle avait sa place, selon le politique Don Desserud. Photo : La Presse canadienne / Brian McInnis

Depuis l'an dernier, l'Île-du-Prince-Édouard connaît une série de départs de médecins. Deux médecins spécialistes en médecine interne viennent de démissionner. Trois médecins ont quitté la province en juin et juillet 2022 et trois autres ont aussi annoncé leur départ ce printemps.

Il y a actuellement 28 500 personnes sur la liste d’attente pour obtenir des services d’un médecin de famille ou d’une infirmière praticienne dans la province.

Politesse, respect et collaboration

L'ensemble des critiques n'ont pas empêché le chef du Parti progressiste-conservateur de tirer son épingle du jeu. Dennis King est resté calme et a laissé ses adversaires verts et libéraux s'attaquer entre eux. Notamment lors d'un désaccord autour sur l'enrochement du territoire.

Je ne veux pas m'interposer au milieu de cette altercation , a-t-il alors clamé.

Une tactique efficace selon Don Desserud, un politologue insulaire. Il s'est montré humble et a adopté la bonne stratégie en acceptant la critique assure-t-il. Dennis King a aussi joué la carte de la collaboration, qui lui était si chère en 2019.

Personne ne possède toutes les bonnes idées. S'il y a de bonnes idées sur les plates-formes qui peuvent aider les gens, alors j'aimerais essayer de les mettre en œuvre et je pense que tout bon leader devrait le faire , explique-t-il.

« Il avait utilisé cette tactique en 2019. Il avait expliqué qu'il était ouvert aux propositions et aux idées des autres parties. Il sait que cela a fonctionné pour lui en 2019, et il est prêt à le refaire. » — Une citation de Don Desserud, politologue, UPEI

Sharon Cameron a vivement critiqué la gestion du système de santé du gouvernement progressiste-conservateur de Dennis King. Photo : La Presse canadienne / Brian McInnis

Et comme en 2019, ce débat a été poli et cordial. Les insulaires sont respectueux , assure Michelle Neill, la cheffe du parti néo-démocrate.

Une cheffe, qui pour son premier débat a démontré qu'elle avait sa place, selon Don Desserud. Michelle Neill a très bien géré ce débat. Elle avait sa place sur scène, elle était engageante et c'est elle avec Peter Bevan-Baker qui a donné les meilleurs réponses et exemples sur des problèmes donnés , assure-t-il.

Match nul ?

Même si les débats sont restés cordiaux, certaines flèches ont tout de même été envoyées. Peter Bevan-Baker a dit à de multiples reprises que les insulaires avaient perdu la confiance du gouvernement progressiste-conservateur.

Mes critiques étaient assez-pointues et je me sens bien avec les idées que j'ai laissées dans l'esprit des insulaires , assure-t-il.

De son côté, Sharon Cameron, a reproché au Parti vert son inaction dans l'opposition officielle.

Je tiens à souligner qu'ils ne comprennent pas ce qu'est l'opposition, il ne s'agit pas de collaborer, il s'agit de demander des comptes au gouvernement , clame la cheffe libérale.

Quant à Micheille Neill, elle a insisté sur le faite que le gouvernement précédent n'avait pas fait ce qu'il fallait pour aider les insulaires. Nous prendrons de meilleures décisions et nous ferons les bons choix , déclare-t-elle.

Michelle Neill (NPD), Peter Bevan-Baker (verts), Sharon Cameron (libéaux) et Dennis King (progressistes-conservateurs) ont participé au débat des chefs. Photo : La Presse canadienne / Brian McInnis

Au final, difficile de départager les candidats selon Don Desserud.

Personne n'a perdu, et il n'y a pas non plus de vainqueurs , clame le politologue insulaire.

Il reste encore une semaine aux insulaires pour faire leur choix. Les résultats des élections provinciales seront connus le 3 avril.