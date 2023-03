Le Championnat de parahockey sur glace 2023 aura lieu à Moose Jaw

C'est la première fois depuis les Jeux paralympiques d'hiver de 2010 qu’un événement international majeur de parahockey se tient au Canada.

Huit équipes s’affronteront lors de ce tournoi organisé par Hockey Canada. Le Canada sera joint par la Tchéquie, la Corée et les États-Unis dans le groupe A. Les deux meilleures équipes se qualifieront automatiquement pour la demi-finale.

Dans le groupe B, la Chine, l'Allemagne, l'Italie et la Norvège se disputeront les deux places restantes pour les quarts de finale.

« Hockey Canada est fébrile à l’idée de faire équipe avec la Ville de Moose Jaw pour accueillir le Championnat mondial de parahockey sur glace au printemps. » — Une citation de Ryan Robins, directeur des événements et propriétés à Hockey Canada

C'est l'équipe américaine de parahockey qui est la détentrice du titre de ce championnat. Depuis le tournoi inaugural de 1996, les Américains ont mis la main sur l’or à cinq reprises.

L'équipe canadienne détient, quant à elle, 10 médailles, soit le plus haut record de médailles dans l’histoire de ce tournoi. Quatre de ces médailles sont des médailles d'or.

Le maire de Moose Jaw, Clive Tolley, se dit fier d'accueillir le monde dans un aréna de classe mondiale.

C’est une première pour le Canada, la Saskatchewan et Moose Jaw, et les retombées positives sur les plans social, économique et communautaire seront grandioses , a-t-il ajouté.

De son côté, le gouvernement de la Saskatchewan déboursera la somme de 45 000 $ pour contribuer à cet événement.

Selon le ministre responsable de l'Office du tourisme de la province, Jeremy Harrison, les retombées économiques du Championnat de parahockey sur glace pourraient atteindre 2 millions de dollars.