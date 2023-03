L’image virale du pape François dans un manteau blanc stylé est le produit de l’IA

Non, l’image qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours montrant le pape François vêtu d’un manteau blanc matelassé au style irréprochable n’est pas véritable. En fait, elle a probablement été créée par un ou une internaute utilisant Midjourney, un programme d’intelligence artificielle (IA) qui génère des images à partir de texte.

L’image semble avoir d’abord été publiée vendredi dans un forum consacré aux créations de Midjourney sur le réseau social Reddit. Elle a rapidement fait le tour du web ensuite, notamment en étant republiée par les comptes de nombreuses personnalités, certaines ayant d’abord cru qu’il s’agissait d’une vraie photographie.

La mannequin et personnalité médiatique américaine Chrissy Teigen, suivie par près de 13 millions de personnes, a commenté : Je pensais que le manteau matelassé du pape était vrai et je n’y ai pas pensé à deux fois. Il n’y a aucune chance que je survive au futur de la technologie.

Dans le forum où l’image a été publiée, des internautes s’étonnent qu’on ait pu croire à une vraie photo. Les gens d'Internet pensent vraiment que c’est vrai. Quels temps fous nous vivons , peut-on lire dans un commentaire.

Certains indices pouvaient permettre aux personnes qui observaient l'image de plus près de découvrir le pot aux roses.

Il y a par exemple la main droite du (faux) pape qui semble tenir un contenant d’une manière tout à fait invraisemblable. Les programmes d’IA créent souvent des images réalistes au premier abord, mais dont les détails (la physionomie des mains ou les ombres, par exemple) sont bizarroïdes.

DALL-E mini, le premier logiciel générateur d’images grand public à connaître une explosion de popularité, a fait sensation l’été dernier, et depuis, de plus en plus d’images créées par l’IA deviennent virales, trompant souvent les internautes. La prudence est de mise quand vient le temps de publier un contenu déniché sur le web.