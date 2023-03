Une explosion dans le quartier Marlborough à Calgary fait dix blessés

Dix personnes ont été transportées vers plusieurs hôpitaux de Calgary à la suite d’un incendie qui s’est déclaré lundi matin dans une résidence du quartier Marlborough, dans le nord-est de Calgary. On craint pour la vie de six personnes, et les quatre autres victimes ont des blessures sérieuses, selon Adam Loria, un porte-parole des services médicaux d'urgences de Calgary.