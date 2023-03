L’indissoluble problème des ornières sur nos routes

Par endroits, oui, c'est sûr, c'est une problématique qui est de plus en plus fréquente , affirme Antoine Petit, chef de division au service de l'entretien de la voirie à la Ville de Sherbrooke.

Ça provoque chez l'usager de la route un inconfort de roulement, et c'est aussi une situation que le ministère prend très au sérieux , ajoute Isabelle Dorais, porte-parole du ministère des Transports en Estrie.

C’est qu'au-delà du désagrément ressenti pendant la conduite, les roulières, comme on les appelle communément, peuvent aussi représenter un danger pour les usagers du réseau. L’eau s’y accumule, ce qui peut provoquer de l’aquaplanage et ultimement, des accidents.

Le problème des ornières n’est par ailleurs pas le seul à être décrié par les automobilistes. Depuis des années, ils ragent contre les nids de poule, petits et grands, le bitume bosselé, craquelé, fendillé…Existe-t-il des solutions pour que nos infrastructures routières résistent mieux aux aléas de la circulation et du temps?

Un problème inévitable

Il faut d’abord considérer l’usure normale des infrastructures routières, explique le spécialiste dans les matériaux de chaussée à l’École de technologie supérieure (ETS), Éric Lachance-Tremblay. L'enrobé bitumineux est un matériau en partie visqueux qui va se déformer avec le temps. Ça va se produire. C'est normal. La formation de roulières sur nos autoroutes et nos routes est donc inévitable, selon lui.

La présence d'ornières sur nos routes peut compromettre la sécurité des automobilistes. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Ça ne me scandalise pas de voir des routes avec de l'orniérage, mais parfois, c’est l'ampleur de l'orniérage qui est impressionnante. Sur la Rive-Nord de Montréal, il y a des routes où je n’ai pas besoin de tenir mon volant. Ça, ce n’est pas normal , dit-il à la blague.

L’ingénieur précise par ailleurs que la composition du bitume est déterminée en fonction de l’usage. On ne mettra pas le même bitume, les mêmes cailloux [...] et la même épaisseur sur une piste cyclable par rapport à une voie réservée pour un autobus. On va avoir des exigences différentes , précise-t-il. L’application du bon matériau devient encore plus déterminante lorsque la circulation augmente de manière exponentielle, comme c’est par exemple le cas dans certains secteurs de Sherbrooke, où un boom immobilier est survenu dans les dernières années.

Imaginez les routes qui ont été construites il y a 15, 20 ans. Elles n’ont pas été conçues pour faire face à une accélération de la circulation. Quand on construit une chaussée, on applique, dans nos critères de conception, un facteur d'accroissement du trafic de 2 % par année, par exemple. Si le pourcentage est réellement de 5 ou 6 %, on a beau faire la meilleure conception possible, mais notre ouvrage n’avait pas été conçu pour ça.

« Il n’y a pas de mauvais matériaux, il n’y a que de mauvaises applications. » — Une citation de Éric Lachance-Tremblay, ingénieur et professeur à l'École de technologie supérieure

Le trafic d'après-midi sur la rue King. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Sherbrooke doit ainsi composer avec la hausse de la circulation, mais aussi avec l’augmentation des périodes de gel et de dégel et l’utilisation de pneus à crampons.

Des ornières se forment de plus en plus sur les routes de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Le professeur déplore par ailleurs que le Québec accuse un retard dans la mise à niveau de ses infrastructures routières. Les routes ont été construites il y a longtemps, et le nombre de voitures en circulation a passablement augmenté, de même que les camions lourds, constate-t-il.

« On est toujours un peu en train d'essayer de reprendre le retard, mais on n'est jamais capable de prendre le dessus, parce qu'il faudrait faire un pas de géant, mais on n'a pas les moyens financiers de le faire. » — Une citation de Éric Lachance-Tremblay, ingénieur et professeur à l'École de technologie supérieure

Conséquence : on colmate et on répare, surtout sur les artères névralgiques et déterminantes d’un point de vue économique, mais souvent sans jamais refaire à neuf. L'ingénieur cite en exemple la rue Notre-Dame, à Montréal, qui aurait besoin d’une reconstruction complète. De tels travaux s’avèrent toutefois impossibles en raison de l'apport économique considérable du port maritime situé à proximité. Le même problème peut être observé pour une autoroute comme la 10, à Sherbrooke.

La hausse de la circulation automobile explique en partie la formation d'ornières sur nos routes. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Imaginons qu’on la ferme deux ans pour la refaire complètement, mais après ça, on n’y touche plus pendant 25 ans. Comment l'économie de Sherbrooke va rouler sans cette autoroute? C'est impossible. Ces artères-là sont trop importantes , constate-t-il.

Pas mieux ailleurs

Le spécialiste Éric Lachance-Tremblay déboulonne certaines croyances tenaces. Il est faux, selon lui, de croire que les villes achètent de l’asphalte de mauvaise qualité. L’ingénieur soutient que Québec et les municipalités ont les mêmes standards de qualité. Le ministère des Transports a un centre d’expertise qui assure l’utilisation des bons matériaux adaptés aux usages.

Cela ne veut pas dire qu’un problème ne peut pas survenir sur un chantier ou dans l’usine de fabrication d’asphalte, mais ce n’est pas la norme, selon lui. Les villes ont des exigences [calquées] sur les normes du ministère des Transports. Ce n’est pas vrai de dire qu'on n'a pas de bons matériaux au Québec. Ils sont aussi performants qu’en Ontario ou aux États-Unis , martèle-t-il.

Il soutient d’ailleurs que le nord des États-Unis, aussi touché par l’hiver et les variations fréquentes de températures, fait tout autant face à d’importants défis. Si de façon générale, les grandes autoroutes américaines sont en très bonne condition, c’est parce que c’est là que sont mis les gros investissements. Éric Lachance-Tremblay affirme que la réalité est toute autre sur les artères secondaires.

Leurs routes sont toutes aussi démolies dans les petites villes. Ils ont les mêmes soucis que nous. Dans certaines régions, ils se disent "ça ne sert à rien, on ne fait plus de travaux de réfection, on enlève la couche de pavage, puis on met du gravier".

Quand faut-il intervenir?

Les ornières présentes sur les routes de l’Estrie font l'objet d'inspections régulières de la part du ministère des Transports, explique sa porte-parole, Isabelle Dorais. Il y a des véhicules multifonctions qui parcourent les routes afin de s’assurer que l’ornière n’est pas creusée à plus de 20 millimètres .

Le ministère des Transports va réparer l'autoroute 10 au cours de l'été pour éliminer les ornières entre le chemin Saint-Roch et la route 112. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Arrivée à cette profondeur, le ministère estime que le moment est venu d’intervenir et de restaurer la route. L'opération consiste à enlever 7,5 cm d'asphalte et ensuite, d'ajouter deux [nouvelles] couches. Ça permet de prolonger l'espérance de vie de la chaussée à moindre coût pour une durée d’au moins cinq ans , explique-t-elle.

En 2022, 30 kilomètres de route en Estrie ont fait l'objet d’une réfection, pour un investissement de 840 000$. D’autres chantiers sont à prévoir au cours de l’été 2023, notamment sur l’autoroute 10 à la hauteur de Sherbrooke entre le chemin Saint-Roch et la route 112, où circulent quotidiennement 34 000 véhicules.

Le responsable de la voirie sherbrookoise, Antoine Petit, soutient que des interventions d’urgence sont aussi organisées régulièrement pour éviter de fâcheux accidents routiers. On intervient dans la mesure où on vient sécuriser les endroits. C'est ça notre mission. En fait, à la voirie, c'est plutôt ça que de la réfection en tant que telle. Sur le boulevard Bourque, où le problème est criant, la Ville procédera à des réparations temporaires dans les prochains mois, le temps que le projet de réfection complète de l’artère soit adopté.

Des travaux seront effectués cette année sur le boulevard Bourque, à Sherbrooke, pour réparer les ornières. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

L’intersection King/Belvédère est aussi en piteux état. Dans ce secteur, il est plus délicat d’intervenir. L'enjeu est de ne pas nuire au trafic qui est déjà assez important à la suite des travaux du pont des Grandes-Fourches, explique Antoine Petit. Papineau, Terril, l'intersection King/Belvédère, ce sont des endroits qui vont être adressés selon l'avancement de la saison, en fonction évidemment du développement des chemins de détours et d’autres projets déjà annoncés pour 2023 , précise-t-il.

Le défi des changements climatiques

Avec les changements climatiques, les défis qui attendent les ingénieurs sont d’autant plus grands, puisque les variations de température ont une incidence directe sur le réseau routier. Comme l’explique Éric Lachance-Tremblay, les matériaux résistent bien dans l’ensemble au gel et au dégel. C’est plutôt lorsque de l’eau s'accumule et s’infiltre qu’arrivent les problèmes. Dans les prochaines années, lui et ses collègues devront visiblement sortir des sentiers battus pour s’adapter.