Incendie dans le Vieux Montréal : les corps des dernières victimes retrouvés

Les dépouilles ont été confiées au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale pour procéder à l'identification des personnes défuntes.

De plus, les autorités ont formellement confirmé l’identité des quatres victimes retrouvées au cours des derniers jours. Il s’agit de An Wu, 31 ans, Dania Zafar, 31 ans, Saniya Khan, 31 ans, et de Nathan Sears, 35 ans.

La coroner permanente chargée de l’investigation, Madame Géhane Kamel confirme l’identification et le décès des quatres dernières victimes qui ont été extirpées des décombres a déclaré David Shane, responsable des communications et porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Jusqu’alors, une seule victime avait été formellement identifiée, s’agissant de Camille Maheux, une femme de 76 ans, dont la dépouille a été retrouvée trois jours après l’incendie.

« Nous souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances aux familles de mesdames Wu, Zafar, Khan et de monsieur Sears. Nous sommes de tout cœur avec vous. » — Une citation de David Shane, responsable des communications et porte-parole du SPVM

Vendredi, le SPVM a affirmé n'avoir « aucune information » lui permettant de croire que l'incendie a fait des « victimes additionnelles » en plus des sept morts déjà recensés.

Plus de détails suivront.