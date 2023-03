La nouvelle comédie dramatique d’Herménégilde Chiasson est à l'affiche à Moncton

Le public pourra découvrir quatre personnages interprétés par les comédiens Jeanie Bourdages, Tanya Brideau, David Losier et Gabriel Robichaud.

Gabriel Robichaud interprète Raphaël, un peintre qui vit une histoire d'amour difficile avec Pénélope, une bibliothécaire jouée par Jeanie Bourdages, après leur déménagement à New York.

Arrive ensuite Alice, une jeune historienne de l’art, jouée par Tanya Brideau, qui admire les tableaux de Raphaël. Tout va bien jusqu’à ce qu’Hippolyte, frère de Pénélope, (David Losier) fasse une découverte bouleversante pour tous les quatre.

Les personnages de Pénélope et de Raphaël, interprétés par Jeanie Bourdages et Gabriel Robichaud, vivent une histoire d’amour difficile. Photo : Radio-Canada

Les comédiens Tanya Brideau et David Losier apportent quelques précisions sur l’intrigue.

On joue un couple, mais dans les rêves d’Hippolyte. C’est qu’en fait, Alice Vaillancourt est un peu le personnage qui vient perturber la patente. Elle va au garage d’Hippolyte pour mettre de l’essence et tout ça, et c’est là qu'Hippolyte la voit, dans sa quête de vouloir gosser son beau-frère, l’amène, elle, en voulant impressionner finalement les hôtes de la soirée, si on peut dire ça , affirme Tanya Brideau.

Les comédiens Tanya Brideau et David Losier parlent de leur personnage respectif. Photo : Radio-Canada

Oui, en ne sachant pas tout ce qui va venir à cause d’elle. S’il l’avait su, il ne l’aurait pas amenée. Hippolyte est tombé en amour tout de suite et c’est pour ça qu’il dit : "C’est ma chance de montrer ça à mon beau-frère parce qu’il n’en reviendra pas" , poursuit David Losier.

Des émotions et des contrastes

Herménégilde Chiasson a commencé à écrire cette pièce durant la pandémie de COVID-19.

Je me suis dit : "qu'est-ce que ce serait si je faisais un personnage qui aurait exposé dans l’un des plus grands musées au monde, le Musée d’art moderne à New York, et qui tout d’un coup se retrouverait dans la position où j’étais, c’est-à-dire plus ou moins enfermé avec pas beaucoup de monde autour avec qui on peut parler et échanger à ce niveau-là?" , explique M. Chiasson.

Herménégilde Chiasson est l'auteur de cette nouvelle pièce écrite pendant la pandémie de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Les spectateurs, comme les personnages, vivront toute une gamme d’émotions.

Il y a des moments où c’est très sérieux, très touchant même, mais il y a d’autres moments où c’est franchement drôle. Alors, je pense que le public va s’y plaire parce qu’il y a toujours une espèce de comic relief, des éléments un peu plus légers et on en a aussi un peu plus sérieux , croit Herménégilde Chiasson.

Les représentations ont lieu les 29, 30 et 31 mars à 19 h 30, mais le soir de la première, mercredi, le tout débutera à 18 h 15 avec un cocktail dinatoire.

Avec les renseignements de Marie Andrée Leblond