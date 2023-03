Quatre morts, dont trois enfants, lors d’une fusillade dans une école de Nashville

Au moins trois enfants et un adulte ont été tués lundi matin par une tireuse qui a ouvert le feu dans une école primaire de Nashville, dans le Tennessee, avant d'être abattue par des policiers.

Armée de deux fusils semi-automatiques et d'un pistolet, une jeune femme est entrée dans les locaux d'une école chrétienne privée, The Covenant School, et a ouvert le feu, a indiqué la police locale. Des agents l'ont abattue lors de l'intervention policière.

Les pompiers ont précisé avoir pris en charge plusieurs patients , sans donner plus de détails sur l'âge ou l'état des victimes.

Le décès de trois enfants, touchés par les balles, a été constaté à leur arrivée à l'hôpital , ont déclaré des responsables du Centre médical universitaire Vanderbilt, cités notamment par la télévision locale NewsChannel 5.

Deux adultes sont également décédés, selon cette chaîne et sa consœur WSMV4, qui ignorent si le tireur compte parmi ces deux morts.

Le Covenant School compte environ 200 élèves de la maternelle et du primaire, selon les informations disponibles sur son site internet.

Les États-Unis, où environ 400 millions d'armes à feu sont en circulation, sont fréquemment endeuillés par des fusillades meurtrières, notamment en milieu scolaire.

En mai 2022, un jeune homme armé d'un fusil semi-automatique avait tué 19 enfants et deux enseignantes dans une école primaire à Uvalde, au Texas.

Plus de détails à venir.