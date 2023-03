Avenged Sevenfold en spectacle un peu partout au Canada cet été

La formation de heavy métal Avenged Sevenfold prendra la route cet été et s’arrêtera dans plusieurs villes canadiennes, dont Montréal, Québec et Ottawa. Elle sera accompagnée du groupe Alexisonfire, qui assurera sa première partie.

Les musiciens californiens traverseront l’Amérique d’est en ouest à l’occasion de leur tournée Life Is but a Dream… Leurs premiers concerts en sol canadien seront au Centre Vidéotron, à Québec, le 21 juillet, puis au Centre Bell, à Montréal, le lendemain.

Le groupe sera ensuite sur scène à Ottawa (24 juillet), à Winnipeg (31 juillet), à Saskatoon (2 août), à Edmonton (4 août), à Calgary (5 août), puis à Vancouver (7 août).

L’annonce des premières dates de la tournée Life Is but a Dream… survient deux semaines après la parution de Nobody , première chanson d’Avenged Sevenfold en sept ans. Il s’agit du premier extrait d’un album à paraître le 2 juin.