Des syndicats canadiens exigent que le gouvernement mette fin au racisme systémique

Le secrétariat du Recours collectif noir et plusieurs syndicats veulent surtout un changement systémique au sein de grandes institutions canadiennes. Une demande qui survient près de deux semaines après que le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) ait reconnu l’existence d’une pratique de discrimination envers des employés noirs et racisés de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) par leur employeur.

L’organisme fédéral a établi ce constat après avoir reçu un grief de principe de la part de neuf employés de la CCDP , déposé en octobre 2020, par l’intermédiaire de leur syndicat. Le grief fait état de racisme systémique anti-noir, de sexisme et de discrimination systémique visant les employés noirs et racisés.

Selon le secrétariat du Recours collectif noir, de concert avec l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), le Congrès du travail du Canada (CTC) et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, la CCDP, dont le mandat est de protéger le principe fondamental d’égalité des chances, est elle-même rongée par le racisme antinoir et la discrimination systémiques, maux qu’elle est chargée de combattre , écrit-on dans un communiqué acheminé aux médias.

Les impacts du racisme antinoir sont extrêmement sévères et importants. Ils ont causé des barrières importantes à l’avancement économique et social de la communauté noire , a commenté Larry Rousseau, vice-président du CTC , en conférence de presse lundi.

Larry Rousseau, vice-président du Congrès du travail du Canada. Photo : Radio-Canada

D'ailleurs, dans le grief déposé en 2020, les plaignants ont réclamé une somme de 2,6 milliards de dollars en dommages et intérêts pour les fonctionnaires noirs qui auraient été brimés par des pratiques d'embauche ou de promotion discriminatoires dans les institutions fédérales depuis les années 1970.

Les plaignants ont également demandé un plan pour diversifier la main-d'œuvre fédérale et pour supprimer les obstacles que même les lois sur l'équité en matière d'emploi n'ont pas été en mesure d'éliminer.

Or, le secrétariat du Recours collectif noir et les syndicats canadiens accusent le gouvernement fédéral de faire une campagne de sabotage visant l'action collective.

Monsieur le Premier ministre Justin Trudeau, Monsieur le ministre de la Justice David Lametti, Monsieur le greffier du Conseil privé, les mesures prises par votre gouvernement à l'encontre des employés noirs de la fonction publique ne sont pas canadiennes et vont à l'encontre de tous les principes que les Canadiens chérissent. Vous avez le pouvoir de mettre fin à la souffrance et au mal dès aujourd'hui , a commenté Nicholas Marcus Thompson, directeur général, secrétariat du Recours collectif noir.

Nicholas Marcus Thompson, directeur général, secrétariat du Recours collectif noir. Photo : Radio-Canada

D’après lui, il est inconcevable que le gouvernement fédéral dépense des millions de dollars pour se battre en cour contre les fonctionnaires noirs alors qu’il a conclu que l’organisme qui a pour mission de lutter contre la discrimination est lui-même coupable de discrimination , a écrit M. Thompson, dans une déclaration envoyé aux médias lundi matin.

Double discours

Pour le vice vice-président exécutif de l’ AFPC , Alex Sillas, le gouvernement Trudeau a un double discours.

D’un bout ils disent oui on veut prioriser l’antiracisme, des milieux de travail plus inclusif mais d’un autre bord ils refusent même de discuter de notre demande d’une formation en matière de discrimination dans la fonction publique fédérale , a-t-il déclaré avant d'ajouter : Ce qui s’est passé à la Commission canadienne des droits de la personne, ça prouve ce que les travailleurs disent depuis longtemps : que le racisme est si profond dans la fonction publique du Canada et ça devrait être très préoccupant et très bouleversant pour tous les Canadiens.

Alex Sillas, vice-président exécutif de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le Secrétariat du recours collectif entend rencontrer des membres du recours dans les prochaines semaines pour faire le point sur l'état de leurs démarches.

Au moment d'écrire ces lignes, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada n'avait pas encore répondu aux demandes d'entrevues de Radio-Canada.

