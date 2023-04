Centreville cherche sa niche musicale dans l’Ouest

Les deux musiciens ont joué avec différents artistes avant de décider de poursuivre leur carrière musicale en duo. Ils avouent, sourire en coin, que c’est la première fois qu’ils peuvent travailler seulement les deux ensemble, sans se crêper le chignon!

On a déjà tenté de faire des choses à deux, ça ne marchait pas du tout. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça marche bien. Peut-être aussi parce qu’on est des vieux briscards, on connaît les choses , affirme Cécile.

Alors que Cécile est aux claviers, Jérôme performe à la guitare et au chant. Jérôme de Pasquale explique que la voix est arrivée un peu par la force des choses.

Dans le Yukon, au départ, j’avais juste une guitare sèche et j’ai fait des chansons.

Les deux musiciens aiment aussi intégrer des projections à leurs performances. C’est pour eux une façon d’explorer une autre forme d’art et de s'approprier la scène.

Cécile et Jérôme sont arrivés au Yukon en 2010. Ils ont été attirés par les grands espaces, les montagnes et le froid. Ils voulaient vivre l’expérience nord-américaine et s’intégrer dans la communauté yukonnaise.

En tant que géologue, Jérôme explique qu’il aime beaucoup son emploi au Yukon. Il serait presque impossible pour lui de trouver la même chose en Europe.

Cécile Légaré et Jérôme de Pasquale en prestation dans leur salon avec le caméraman, Benoit Pellerin. Photo : Radio-Canada / Jessica L'Heureux

Entre le Yukon et la France

Les relations à distance avec la famille et les amis en France ont été une source d’inspiration pour la création de leur pièce Apprendre à voler. Une chanson composée en 2013, quelques années après leur arrivée au Canada.

Dans cette pièce, le couple parle de la difficulté de maintenir une communication authentique avec leurs proches en utilisant le téléphone.

« Maintenant, les relations, c’est le téléphone et la vidéo et voir à quel point on essaie toujours de lire entre les lignes, de ce qui va et ce qui ne va pas à distance, moi, ça m’a beaucoup perturbé au début quand on est arrivés. » — Une citation de Jérôme de Pasquale

Le couple avoue que l’éloignement commence à peser. Le duo songe tranquillement à un retour en Europe, ou peut-être vivre entre le Yukon et la France.

De plus, Cécile a l’impression que leur style musical trouverait davantage sa place en France. L’ouest du Canada, ce n’est peut-être pas le meilleur endroit pour ce type de musique, on nous a déjà fait la remarque.

Ils reconnaissent qu’ils sont déchirés et que cette décision n’est pas simple. De plus, ils avouent que la France a beaucoup changé depuis qu’ils ont quitté en 2010 et qu’il faudrait se réadapter.

Centreville demeure néamoins prolifique où qu'il soit. Le duo a sorti récemment un nouveau mini disque intitulé « Advanced Course » avec leur projet musical Anger Ltd, une sorte de laboratoire musical.