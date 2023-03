Des distributeurs automatiques de naloxone et de seringues bientôt disponibles à Winnipeg

Des distributeurs automatiques de trousses de naloxone et de seringues stérilisées seront bientôt installés à Winnipeg. Ces produits seront accessibles grâce à la reconnaissance des empreintes digitales.

Ce projet a été lancé par Keewatinohk Inniniw Minoayawin, un organisme qui œuvre à l’amélioration des soins de santé pour les Premières Nations dans le nord du Manitoba et qui dispose de huit nouveaux distributeurs de fournitures de réduction des méfaits.

Selon le directeur général de Keewatinohk Inniniw Minoayawin, le Dr Barry Lavallee, son équipe cherche à trouver des endroits propices pour installer ces machines à Winnipeg et Churchill, et potentiellement dans des communautés entre ces deux villes.

Cela donne à l’individu un véritable sentiment d’indépendance pour se protéger et à vivre en toute sécurité. C’est vraiment l’objectif de la réduction des méfaits , précise-t-il.

Un projet qui suscite de l'engouement

Bien que le Dr Barry Lavallee ait déclaré qu’il était trop tôt pour annoncer où les huit distributeurs seront installés, le directeur général de Main Street Project, Jamil Mahmood, croit que son organisme, qui travaille avec des personnes vulnérables à Winnipeg, en obtiendra deux dans ses locaux.

Nous sommes très enthousiastes à l’idée de les mettre à l’essai dans notre centre d’hébergement , indique-t-il.

Selon Jamil Mahmood, bien que la naloxone aide temporairement à inverser une surdose d’opioïdes, la dose nécessaire pour renverser ses effets a augmenté au cours des dernières années.

Il y a cinq ans, il suffisait d’une ou deux injections de naloxone pour ranimer une personne victime d’une surdose. Aujourd’hui, dans certaines situations, il faut huit à dix injections pour ramener les gens à la vie , estime-t-il.

Jamil Mahmood indique que si son organisme se retrouve avec deux machines sur son site, l’une sera probablement utilisée pour les fournitures de réduction des méfaits et l’autre sera placée dans une zone plus sécurisée du bâtiment et sera utilisée pour certains médicaments.

Lorsque les gens sans-abri se retrouvent dans des centres d’hébergement, ils doivent garder tous leurs biens sur eux, comme leurs médicaments, ce qui peut être difficile à gérer , souligne-t-il.

Jamil Mahmood ajoute que ces machines de distribution pourraient offrir un stockage sûr des médicaments, accessible uniquement par les personnes elles-mêmes grâce à un balayage de la paume de la main .

Ces dernières années, le Manitoba a enregistré un nombre croissant de décès par surdose. Selon les données du Bureau du médecin légiste en chef de la province, 407 Manitobains sont morts par surdose en 2021, alors qu'en 2020, ce nombre s'élevait à 372 décès.

Les chiffres préliminaires pour 2022, jusqu’au mois de décembre, font état de 377 décès liés à la drogue dans la province.

Avec les informations d'Alana Cole