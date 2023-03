Un peu plus de 2 milliards de dollars seront attribués avec cette mesure, dont pourront bénéficier 11 millions de ménages canadiens, selon les informations obtenues par CBC auprès d’une source gouvernementale. Cette aide prendra la forme d'un paiement unique et sera distribuée en crédit TPS .

Ce rabais sur l’épicerie ne sera pas basé sur les dépenses individuelles en matière alimentaire, et le gouvernement n’obligera pas les bénéficiaires à utiliser le montant pour l’épicerie, a expliqué la source.

« C’est une mesure ciblée qui ne donnera pas de carburant à l’inflation. » — Une citation de Une source gouvernementale

C’était d’ailleurs l’un des principaux objectifs du gouvernement fédéral avec son budget 2023 : Ne pas jeter de l'huile sur le feu de l'inflation , avait déclaré Mme Freeland la semaine dernière, lors d’un passage à Québec.

On aura dans le budget des mesures ciblées pour aider les moins nantis et, en même temps, on aura une politique responsable du côté fiscal , avait affirmé la ministre des Finances.

Le rabais pour l’épicerie fait partie des mesures visant à alléger le fardeau de ceux et celles qui sont le plus éprouvés par les pressions économiques actuelles.

Une personne seule sans enfant pourrait recevoir jusqu’à 234 $. Un couple avec deux enfants pourrait toucher jusqu’à 467 $, tandis qu’un aîné pourrait obtenir 225 $. Le moment où seront effectués ces paiements n’est pas encore déterminé.

Avec son prochain budget, Ottawa compte également s’attaquer aux frais cachés pour certains biens et services, comme la téléphonie mobile, Internet ainsi que les billets de spectacles et d’événements. La collaboration des provinces sera toutefois nécessaire dans ce dossier.

Parmi les autres mesures d’aide prévues, il y a l’augmentation de la limite des retraits au régime enregistré d’épargne-études (REEE) pour les études postsecondaires. La limite passerait de 5000 $ à 8000 $ pour refléter l’augmentation du coût des études collégiales et universitaires.

L'énergie verte, une priorité

Le budget fédéral comptera des investissements importants dans le secteur des énergies renouvelables. Il comprendra notamment un crédit d’impôt pour la production de « technologie propre » s’élevant jusqu’à 30 % de l’investissement en capital dans l’équipement.

Plusieurs provinces, dont le Québec, se sont dotées d'une stratégie sur l'hydrogène vert. Photo : Radio-Canada

Cette mesure bénéficiera entre autres au secteur des minéraux critiques, dont Ottawa veut accélérer la production. Le gouvernement fédéral souhaite que ce crédit d’impôt serve d’incitatif pour favoriser l’essor de ce type d’énergie, qui fait l’objet d’une demande grandissante des États-Unis.

Le crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre, annoncé l’automne dernier dans l’énoncé économique fédéral, prendra également forme dans le budget. Les entreprises qui investiront dans ce secteur, tout en augmentant le salaire de leurs employés, seront celles qui bénéficieront le plus de ce crédit, selon les informations obtenues par CBC auprès d’une source gouvernementale.

Il y a des incitatifs similaires pour des travailleurs syndiqués aux États-Unis. On veut les reproduire, en partie , a indiqué cette source. Elle a précisé qu’Ottawa a consulté des syndicats au cours des deux derniers mois pour l’élaboration de la mesure.

Le gouvernement fédéral prévoit le retour à l’équilibre budgétaire en 2028, comme il l'a annoncé dans son dernier énoncé économique.

Des attentes

Les investissements dans la transition énergétique faisaient partie des principales attentes à l’égard du budget fédéral, alors que le Canada tente de rester compétitif avec les États-Unis en matière de production d’énergies renouvelables.

La Loi sur la réduction de l'inflation, qui a été adoptée en août par le Congrès, a permis au gouvernement américain d’injecter près de 400 milliards de dollars américains dans les secteurs des minéraux critiques, des batteries, des véhicules électriques, de l’électricité et de l'hydrogène.

Ottawa a aussi promis beaucoup d'argent pour les soins de santé. En effet, le gouvernement fédéral a récemment signé des ententes de financement de 10 ans avec les provinces sur les transferts en santé. Ces dépenses devraient être comptabilisées dans le budget fédéral.

Le contexte économique actuel et l’augmentation du coût de la vie ont aussi créé des attentes envers le gouvernement fédéral et un besoin pour des mesures d’abordabilité.

Le fédéral devra toutefois dépenser avec une certaine prudence, considérant les perspectives économiques incertaines. En effet, des experts estiment que le Canada pourrait entrer en récession cette année, car les taux d'intérêt élevés pèsent de plus en plus sur l'économie.

Avec les informations de Karina Roman, de CBC News, et de La Presse canadienne