Pour une place aux familles aux Résidences Line Ferguson

Pour le président du conseil d’administration de la résidence, Réjean Comeau, cet aménagement est très important.

On a déjà eu un agrandissement il n’y a pas trop longtemps, mais on s’est aperçus qu’on avait besoin d’ameublement. On veut un agrandissement où les parents peuvent venir, avec une petite cuisinette, où ils peuvent passer du temps en famille, célébrer une fête, visiter , explique M. Comeau en entrevue à l’émission La matinale.

Un service essentiel

Les résidences Line Ferguson ont été fondées en 1985. Jusqu’à 10 résidents peuvent y rester. Selon Réjean Comeau, c’est l’un des seuls établissements francophone en son genre au Nouveau-Brunswick.

Jusqu’à 18 ans il y a assez de ressources pour les autistes, mais au-delà de ça il n’y a rien. Ils ont habité avec leurs parents, mais à l’âge de 30, 40 ans, les parents sont rendus à 70, 80 ans, et ça devient impossible de garder ces jeunes chez eux , dit-il.

La résidence permet d’offrir à ces personnes un milieu de vie qui ressemble à un environnement familial, et qui n’est pas un hôpital ou une institution.

Ce qu’il manque toutefois, c’est un espace pour les familles qui veulent visiter leurs proches.

L’organisme souhaite recueillir 5000 $ pour l’aider dans cette démarche. Des billets pour le tirage d’une oeuvre de l’artiste Raynald Basque sont en vente auprès de l’organisme.

Avec des informations de l'émission La matinale d'ICI Acadie