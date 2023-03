Kanye West dit aimer le peuple juif à nouveau après avoir vu 21 Jump Street

C’est du moins ce que le controversé musicien a affirmé dans une publication sur Instagram la fin de semaine dernière, lui qui a été largué par ses partenaires commerciaux, dont adidas et Balenciaga, pour ses propos antisémites.

Voir Jonah Hill dans 21 Jump Street m’a fait aimer le peuple juif à nouveau , a-t-il écrit dans une publication, qui est la seule actuellement en ligne sur son compte Instagram officiel.

Personne ne devrait se fâcher contre un ou deux individus et transformer cela en une haine envers des millions de personnes innocentes , a-t-il poursuivi.

Son message a reçu plus de 3 millions de réactions J’aime depuis, mais a surtout suscité de très nombreuses moqueries de la part des internautes.

Les livres d’histoire du futur parleront de comment Jonah Hill a sauvé le hip-hop avec un film dans lequel il a joué il y a 11 ans , affirme avec ironie un internaute dans un des messages qui ont été le plus aimés dans une section de commentaires fort animée.

Les plus récentes frasques du rappeur de 45 ans, qui dit souffrir de troubles bipolaires, remontent au mois de décembre, lorsqu’il a été invité à l’émission du – non moins controversé – présentateur complotiste américain Alex Jones et y a fait l’éloge du régime nazi et de son leader.