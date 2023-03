La province suspend le projet de fusion de la ville et du comté d’Antigonish

La proposition de fusion entre de la ville d'Antigonish et la municipalité du comté d'Antigonish est en attente.

La ville et le comté devaient demander une loi spéciale pour la fusion pour contourner la Loi sur les administrations municipales, qui exige un vote public.

Owen McCarron, le préfet du comté, explique que lui et la mairesse d'Antigonish, Laurie Boucher, ont rencontré vendredi le ministre des Affaires municipales, John Lohr.Le préfet dit que le ministre leur a dit que la province avait pris la décision de ne pas présenter la loi spéciale à l’Assemblée législative.

Je suis déçu, évidemment, car nous avons travaillé pendant près de 19 mois , admets, Owen McCarron, qui ne sait pas quelle sera la prochaine étape. Nous avons franchi toutes les étapes et nous avons travaillé avec les Affaires municipales tout au long des séances de mobilisation et nous nous sommes assurés que nous étions sur la même longueur d’onde.

Nous avons contacté le bureau du ministre Lohr, mais nous n’avons pas eu de réponse.

Le message sur cette pancarte en faveur d'un plébiscite sur le projet de fusion entre la ville d'Antigonish et le comté d'Antigonish est sans équivoque. Photo : Jon Tattrie/CBC

Les deux conseils ont voté en faveur de la fusion en octobre dernier, mais de nombreux habitants de la ville s'y sont opposés parce que le public n'avait pas été consulté.

L’opposition fait pression

Un récent sondage commandé par le regroupement Let Antigonish Decide, qui représente des résidents contre la fusion, a obtenu 344 réponses de la ville et du comté.

Le groupe affirme que 71 % des répondants sont favorables à un vote public et 75 % ont déclaré qu'ils étaient moins susceptibles de voter pour un politicien faisant la promotion de la fusion lors des prochaines élections municipales.

Anne-Marie Long est l'une des résidentes de la municipalité du comté d'Antigonish qui croit que la fusion présentée est illégale et antidémocratique. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Ann-Marie Long, qui réside dans le comté, estime que le sondage a eu un impact significatif sur la décision de la province de suspendre le processus.

Nous nous sentons assez victorieux , dit-elle. Nous nous sentirons encore plus victorieux quand on nous confirmera que la fusion n’est plus à l'ordre du jour.

À son avis, c’est une question qui doit être réglée par plébiscite ou lors de la prochaine élection municipale.

Une centaine de personnes, dont deux conseillers, ont assisté à une rencontre sur la fusion l'été dernier. Photo : Gracieuseté : Chad Brazier

Le conseiller municipal Sean Cameron estime aussi que les résultats du sondage ont conduit à la pause du processus.Il a voté contre la fusion en octobre dernier, mais il a dit que c'était parce que le processus lui semblait précipité.

Sean Cameron ajoute que si la fusion revient sur la table et que le public a un droit de vote sur la question, il est prêt à considérer la possibilité.

Il y a beaucoup de problèmes , reconnaît-il. Nous avons une main-d'œuvre syndiquée dans les travaux publics, le comté n'en a pas. Il est donc satisfait que la province appuie le droit des gens d'être entendus.