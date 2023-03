Le Drakkar va affronter les Wildcats au premier tour des séries

Les deux premiers matchs de la série, ceux de vendredi et samedi, seront présentés à Moncton.

Les trois matchs suivants, les 4, 5 et 7 avril, vont avoir lieu à Baie-Comeau. Les deux derniers, si nécessaires, se dérouleront à nouveau à Moncton.

Baie-Comeau au 6e rang du classement de l’Est

Le Drakkar a signé une victoire de 3 à 1 contre les Saguenéens de Chicoutimi samedi.

Grâce au résultat de ce match, la troupe baie-comoise a terminé au sixième rang de l’association Est de la LHJMQ à l’issue de la saison régulière.

Pour leur part, les Wildcats de Moncton ont terminé au troisième rang de l’association Est de la LHJMQ avec un total de 74 points, ce qui représente huit points de plus que l’équipe nord-côtière.

On est proche de Moncton dans le classement, donc ça devrait être une belle série. Les gars y croient et savent [qu’une victoire] est accessible , déclare le directeur général et entraîneur-chef du Drakkar, Jean-François Grégoire.

Jean-François Grégoire est le directeur général et entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Cette année, Moncton et Baie-Comeau se sont affrontés à deux reprises en saison régulière. Les deux formations ont remporté chacune une victoire. L’entraîneur-chef de Baie-Comeau se dit confiant, même si les deux équipes n'ont pas été opposées l'une à l'autre souvent cette année.

« Les Wildcats ont joué 68 matchs comme nous. On a fait nos devoirs. On s’est préparé et on a des vidéos de leurs matchs. » — Une citation de Jean-François Grégoire, directeur général et entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau

L’année dernière, Baie-Comeau avait été éliminé lors de la première ronde de séries éliminatoires de la LHJMQ . Le Drakkar avait confirmé sa place en séries éliminatoires en terminant au 16e rang du classement général de la ligue.

Jean-François Grégoire dresse un bilan positif de la saison 2022-2023.

Cette année, on s’est rapproché des autres équipes dans le classement. On est moins à l’arrière. Notre équipe est encore jeune, mais nos jeunes ont bien progressé. Ils ont pris de l’expérience et ont touché à la glace , fait valoir Jean-François Grégoire.

Le Drakkar a complété le calendrier de la saison régulière avec 30 victoires, 32 défaites et six défaites en bris d’égalité.