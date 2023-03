Le vibraphoniste de Moncton, Jérémie Carrier sort son premier album jazz

Bien que ses études de baccalauréat en percussions à l'Université de Moncton l'ont amené à développer ses aptitudes de multi-instrumentistes, c'est le vibraphone qui reste le premier vrai amour du musicien de jazz, Jérémie Carrier

Le musicien Jérémie Carrier Photo : Facebook/ Jer Carrier

Le vibraphone c'est unique et ça me permet de faire sortir ma personnalité. J'ai joué beaucoup d'instruments et aucun autre ne m'a permis de m'exprimer de cette façon et d'avoir autant de fun. Et un gros plus aussi c'est au niveau de ma carrière, c'est beaucoup plus facile pour moi de me faire un nom en tant que vibraphoniste, il y'en a tellement peu comparé à des batteurs ou des guitaristes , affirme Jérémie Carrier.

Originaire de Moncton mais installé au Québec depuis quelques années pour vivre son rêve musical, c'est en recherche et création à l'Université Laval que le compositeur a poursuivi ses études doctorales de musique. Des études intrinsèquement liées à son projet Flowing.

L'album Flowing de Jérémie Carrier est en quelque sorte la continuité de sa thèse doctorale. Photo : Sophie Boonen

Ce qui m'intéressait, c'était de faire de la recherche, mais aussi de créer de la musique en lien avec ce sujet. Pour mon doctorat, je me suis intéressé à l'intégration des cycles rythmiques irréguliers que l'on retrouve dans la musique jazz. Je l'ai analysé, je l'ai intégré dans mon propre vocabulaire musical et j'ai appris à composer de la musique avec ces rythmes-là, qui ont au final, mené vers cet album , mentionne le jeune compositeur.

L'album propose des sonorités éclatées, éclectiques ainsi que des élans rythmiques dignes de l'élégance atypique du jazz moderne.

Le son est nouveau, frais, tout en respectant les aléas de l'improvisation structurée que forme toute bonne pièce de jazz qui se respecte.

Carl Mayotte. Photo : Loic Dupuis

Jérémie Carrier a pu compter sur une formation musicale toutes étoiles pour l'enregistrement de cet album.

La révélation jazz Radio-Canadienne 2021 Carl Mayotte s'occupe des notes de basse et appuie une profondeur aux mélodies soutenues par le vibraphone.

S'y ajoute Loïc Du Sablon à la batterie ainsi que le pianiste Jean-François Aubin

Le rêve de Jérémie Carrier est de venir un jour, offrir sa musique chez lui sur les scènes du Nouveau-Brunswick et particulièrement sur celle de Moncton

L'album Flowing sera disponible sur toutes les plateformes en ligne et en format disque compact dès le mercredi 29 mars.