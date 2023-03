L’artiste Alexis Normand de passage à Regina

Les participants ont aussi eu l'occasion d'assister à un spectacle présenté par l'artiste.

Je chante mes nouvelles chansons folk et j'explique aussi mon cheminement identitaire francophone personnel, affirme Alexis Normand. Par la suite, on projette mon court-métrage Assez french et j'anime une conversation avec la communauté.

Selon l’artiste, l'intérêt de ce rendez-vous est de mener des conversations autour de la dualité linguistique et de partager deux cultures, soit la culture anglophone et la culture francophone.

« En général, les gens de l’Ouest, les familles en situation minoritaire sont assez touchés. » — Une citation de Alexis Normand, artiste fransaskoise

Pour la sœur d’Alexis Normand, Elise Normand, ce documentaire est l'occasion de montrer des gens qui grandissent et vivent en français et en anglais à la maison.

Alexis Normand se rendra aussi dans d'autres villes comme Gravelbourg ou encore Zenon Park pour rencontrer les membres de la communauté francophone et surtout pour échanger sur la réalité de l'exogamie.

Avec les informations de Perrine Pinel