La Banque d’infrastructure investit 277 M$ dans l’usine de biocarburants de Varennes

L'installation, connue sous le nom de Recyclage Carbone Varennes, coûtera au total 1,2 milliard de dollars. Il s'agit d'un projet de coentreprise entre Shell, Suncor Énergie, l'entreprise suisse de gaz naturel Proman et le gouvernement du Québec.

Elle est construite par la montréalaise Enerkem, dont la technologie exclusive sera utilisée pour produire des biocarburants et des produits chimiques renouvelables à partir de matières résiduelles non recyclables et de biomasse forestière. L'usine intégrera également l'un des plus grands électrolyseurs du monde, qui divisera les molécules d'eau en oxygène et en hydrogène vert pour les utiliser dans son processus de fabrication de biocarburants.

Le projet, qui a été annoncé pour la première fois en 2020, sera la plus grande installation de biocarburant au pays à son achèvement, en 2025, selon ce qu'a indiqué le président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada, Ehren Cory.

Les travaux de construction de l'usine de biocarburants de Varennes devraient être achevés en 2025. Photo : Twitter / Enerkem

Ce qui nous a attirés dans le projet, c'est son ampleur et son ambition, tout d'abord , a-t-il affirmé.

« Pour nous, à la BIC , il s'agit de notre premier investissement dans un domaine qui, je pense, a un énorme potentiel pour notre pays. » — Une citation de Ehren Cory, président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada

L'intérêt pour les biocarburants a pris de l'importance récemment. Ces carburants dérivés de la biomasse renouvelable, comme les déchets agricoles, les déchets alimentaires ou même les algues, peuvent devenir un atout en cette période où les entreprises cherchent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

D'autres projets du genre prennent forme au pays. La Pétrolière Impériale prévoit notamment de construire un complexe de diesel renouvelable à sa raffinerie de Strathcona, près d'Edmonton, et ATCOenergy compte exploiter une installation de gaz naturel renouvelable près de Vegreville, en Alberta.

Dans le budget fédéral de l'an dernier, la Banque de l'infrastructure du Canada, une société d'État fédérale, s'est vu confier le mandat d'inclure la production de carburants propres, le recours à la capture et au stockage de dioxyde de carbone et la production d'hydrogène dans ses domaines d'investissement existants en matière d'énergie propre et d'infrastructures vertes.

Incertitudes sur le marché

Je ne pense pas que le secteur privé soit à la traîne ou réticent. Nous avons en fait constaté une tonne d'intérêt de la part d'acteurs du secteur privé, grands et petits, à travers le pays , a expliqué M. Cory.

Le défi que nous voyons – et je pense que c'est pourquoi la Banque de l'infrastructure du Canada joue un rôle si important – est le niveau de risque et d'incertitude que ces projets comportent encore.

Récemment, Parkland Fuel a annoncé qu'elle n'irait pas de l'avant avec son projet de construction d'un complexe autonome de diesel renouvelable dans sa raffinerie de Burnaby, en Colombie-Britannique, arguant que l'entreprise ne pouvait pas rivaliser avec les incitatifs financiers offerts aux États-Unis pour les installations de carburant renouvelable.

M. Cory a noté qu'il existait également un risque de marché et une incertitude quant au type de clients qui paieront pour les carburants à faible émission de carbone, et à la manière dont les systèmes de tarification du carbone et les crédits carbone dans différentes juridictions influenceront ce marché.

Nous savons tous à quoi ressemblera 2050, mais il y a beaucoup d'incertitude sur la façon de s'y rendre, a affirmé M. Cory. C'est là que nous pouvons aider.

Il a ajouté que la BIC cherchait à financer jusqu'à 5 milliards de dollars de projets d'infrastructures vertes, ce qui devrait accélérer le déploiement de ces technologies en aidant les promoteurs du secteur privé à réduire leurs risques.

L'installation de recyclage du carbone de Varennes devrait convertir annuellement plus de 200 000 tonnes de déchets non recyclables en biocarburants, avec une capacité allant jusqu'à 130 millions de litres.

Les promoteurs du projet affirment que l'installation réduira les émissions de gaz à effet de serre de plus de 170 000 tonnes par année, ce qui équivaut au retrait de 50 000 véhicules de promenade de la circulation.