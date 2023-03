Logement social : Marchand réclame un fonds national

On est en crise , a laissé tomber le maire de Québec devant les journalistes lundi, à mi-chemin d’une mission de 10 jours en Scandinavie.

Bruno Marchand a semblé absorber chaque mot d’une présentation donnée par l’agence de location immobilière KAB, qui administre un parc de 70 000 logements sociaux dans la grande région de Copenhague, au Danemark.

Bon an mal an, la capitale danoise réussit à construire quelque 2000 logements sociaux.

À Québec, en 2022, à peine 300 unités ont levé de terre.

« Les logements ne se créent pas à un rythme suffisant pour loger notre monde! » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

C’est un enjeu partout au Québec , s’indigne Bruno Marchand.

Un fonds national

En 1967, le Danemark s’est doté d’un outil puissant, le Fonds de construction national (FBN), pour constituer la pierre d’assise de son programme de logement social.

D’ici 2031, le gouvernement danois estime que le FBN permettra d’injecter près de quatre milliards de dollars canadiens dans des projets de logements sociaux.

Bruno Marchand y voit une source d’inspiration pour le Québec, qui peine actuellement à répondre à la demande de logements abordables sur son territoire.

Un fonds permettrait à moyen et à long terme d’offrir aux municipalités l’occasion d’acheter des terrains, de monter des nouveaux bâtiments et même de rénover ou d’acheter des bâtiments existants pour les transformer en logements sociaux et abordables , plaide-t-il.

Puiser dans le Fonds des générations?

Pour financer un fonds national pour le logement social, Bruno Marchand suggère une ponction exceptionnelle dans le Fonds des générations.

Or, c’est justement là que le gouvernement Legault compte trouver l’argent qui permettra de baisser les impôts des contribuables dès 2023.

Le maire de Québec ne souhaite pas compromettre la mission première du Fonds, qui consiste à alléger le poids de la dette pour les générations futures, mais il souligne que l’accès à un logement décent devient de plus en plus difficile pour la jeunesse québécoise.

Afin de renverser la vapeur en matière de logement abordable, tout doit être mis sur la table, selon lui.

L’ampleur de la crise fait qu’on doit trouver des solutions à la hauteur de la crise , prévient Bruno Marchand.

Plus de détails à venir…