Une jeune Trifluvienne inspire l’écriture d’un roman après une rencontre au salon du livre

Les salons du livre peuvent donner lieu à des rencontres magiques entre des auteurs et des lecteurs et c’est ce qui s’est produit à celui de Trois-Rivières, d’abord en 2022 et à nouveau cette année. Un échange entre une jeune Trifluvienne et une autrice de roman jeunesse a donné lieu à un livre, puis à d’émouvantes retrouvailles.