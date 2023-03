Coup d’oeil sur le projet de centre des arts à Fredericton

Le centre, qui comprendra deux salles de spectacle, doit être construit à l’intersection des rues King et Regent. L'inauguration est prévue pour 2026.

Des représentants du théâtre Playhouse et de la Municipalité font partie du groupe derrière le projet. Une journée portes ouvertes a eu lieu dimanche et une autre aura lieu mardi pour que les résidents aient un aperçu du projet et donnent leur avis.

Nous avons eu une belle occasion de parler à beaucoup de gens , affirme l’un des architectes du projet, Gary McCluskie.

Il dit se réjouir particulièrement d’avoir pu entendre les gens parler de leurs espoirs au sujet du futur centre des arts.

Faire bonne impression

Gary McCluskie souligne que l’édifice se trouvera à une intersection, que sa façade va donc s'étendre sur deux côtés et qu'elle devra être remarquable pour les passants.

Le deuxième étage surplombera les entrées et la billetterie. Les gens y seront à l’abri des éléments, indique l’architecte.

Un résident de Fredericton présent à la journée portes ouvertes, Jeff Thompson, a exprimé de l’enthousiasme pour la conception agréable et nette du futur centre des arts.

M. Thompson a dit être content du fait que le centre comptera deux salles de spectacle. La plus grande salle pourra accueillir 850 spectateurs.

Le futur centre des arts de Fredericton comprendra deux salles de spectacle, dont une de 850 sièges.

La deuxième salle de spectacle sera modulaire et pourra accueillir jusqu’à 300 personnes.

Se distinguer et se fondre dans le paysage

Le centre des arts sera visuellement distinctif au centre-ville, mais on compte employer certains matériaux courants dans le voisinage, comme la brique rouge, pour qu’il se fonde aussi dans le paysage urbain.

La façade en particulier évoque à la fois les arts de la scène et le centre-ville.

Nous espérions que l’architecture ferait allusion aux ondulations à la surface du fleuve. Nous avions aussi à l’esprit le rideau, ce symbole de toute représentation théâtrale , ajoute M. McCluskie.

Le financement du projet est approuvé. La construction pourrait commencer à l’automne.