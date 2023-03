La N.-É. lèvera son moratoire sur les permis de fruits de la mer en 2023

Le moratoire temporaire a été imposé en 2018 pour que la province puisse réviser son système d'octroie de permis.

Le ministre des Pêches et de l'Aquaculture de la province, Steve Craig, dit qu'il ne sait pas pourquoi le gel a été imposé par le gouvernement libéral précédent.

J'ai même eu des gens qui m'ont dit que le moratoire est la politique, ce qui n'est pas le cas. Cette année, vous constaterez que le moratoire a disparu et nous aurons une politique en place , dit-il.

La récolte est réglementée par le gouvernement fédéral, mais une fois que les prises sont débarquées, elles deviennent la responsabilité de la province, qui délivre les permis pour l'achat, le transport, l'entreposage et la transformation des produits de la mer.

L'industrie a demandé des limites

L' Alliance des fruits de mer de la Nouvelle-Écosse avait fait pression pour le moratoire, qui permettait toujours la vente ou le transfert d'un permis existant.

L'association industrielle représentant les propriétaires et les acheteurs d'usines a fait valoir à l'époque et maintient aujourd'hui qu'il n'y a pas suffisamment d'offres pour justifier l'arrivée de nouveaux entrants et que le gel protège l'investissement, et l'infrastructure mis en place par les entreprises existantes.

Le président de l'Alliance des fruits de mer de la Nouvelle-Écosse, Osborne Burke, affirme que l'accès limité devrait être maintenu pour les marchands et les transformateurs de produits vivants. Il a spécialement commenté à propos du crabe des neiges.

L' Alliance des fruits de mer de la Nouvelle-Écosse affirme que des limites devraient rester sur le nombre de permis pour les vendeurs et les transformateurs de prises vivantes comme le crabe des neiges. Photo : Autre banques d'images / Yves Levesque

Qu'il lève le moratoire ou non, il ne devrait pas y avoir d'augmentation nette du nombre de permis , indique Osborne Burke.

Nous avons actuellement beaucoup trop de capacité pour la quantité de matières premières en Nouvelle-Écosse.

L'alliance a soumis sa dernière proposition au ministre lors d'une réunion à la récente exposition de fruits de mer à Boston.

Le ministre dit qu'il n'est pas en mesure de fournir les détails de la prochaine étape.

Je ne sais pas ce qui va se passer après sa levée du moratoire. Il y aura toutes sortes de contraintes pour obtenir un permis et des normes qui devront être respectées , explique le ministre.

Il y a de jeunes Néo-Écossais qui ne sont pas en mesure de développer leur entreprise, même des Néo-Écossais plus âgés qui ne sont pas en mesure de développer leur entreprise. Et nous devons être en mesure d'examiner ce qu'il faut pour avoir un système moderne où les Néo-Écossais qui sont très compétitifs dans ce domaine peuvent prospérer.