La GRC a lancé une alerte concernant une femme armée à pied à Sipekne’katik en N.-É.

Les résidents ont été mis en garde contre une femme dangereuse qui se déplacerait à pied avec une arme de poing dans la communauté.

L'alerte a été publiée à 19 h 10 heure locale avant d'être annulée peu avant 22 h. La femme demeure néanmoins une personne d'intérêt pour la GRC .

La femme recherchée est Shannon Yvonne Hudson, âgée de 27 ans. Elle mesure 1,60 mètre (5 pieds 3 pouces) et pèse 54 kilos (119 livres) et a des cheveux châtain clair aux épaules et des yeux bleus. Elle a été vue pour la dernière fois portant un jean bleu, un pull léger et un chapeau rouge.

Les enquêteurs disent que l'incident a commencé à l'intérieur d'une maison de la rue Dowie plus tôt dans la communauté, qui est située à 66 kilomètres au nord d'Halifax.

Vers 22 h, la GRC a indiqué que personne n'a été blessé à la maison sur la rue Dowie. Les agents ont fouillé la résidence et n'ont trouvé aucune preuve de la présence ou de la décharge d'une arme à feu .

En entrevue, le porte-parole de la GRC , le caporal Guillaume Tremblay a dit que vers 19 h 30, on pensait toujours que Mme Hudson se trouvait dans la communauté.

Aucun blessé n'avait été signalé à 20 h 10, heure locale, a-t-il ajouté.

Il a précisé qu'un commandant des incidents critiques était responsable du cas et que des membres de l'équipe d'intervention d'urgence de la GRC étaient sur les lieux.