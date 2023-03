Après trois journées de festivités célébrant la francophonie de la Colombie-Britannique et d’ailleurs, le Festival du Bois de Maillardville s’est conclu dimanche au parc Mackin de Coquitlam. Les membres de la Société francophone de Maillardville qui organisaient l’événement se disent ravis de cette 34 e édition.

La nouveauté de cette année, le Métis-village, a été fort appréciée des festivaliers, souligne Valentine Mer, responsable des communications et du développement communautaire à la Société francophone de Maillardville.

« Un franc succès! On a eu beaucoup de monde, on a eu du beau soleil, et nos exposants sont au top! » — Une citation de Valentine Mer, responsable des communications et du développement communautaire, Société francophone de Maillardville

La culture métisse à l’honneur

Le Métis-village a proposé plusieurs activités ayant pour but de montrer la culture métisse aux festivaliers. Cheryl Marion, membre du conseil d’administration de la North Fraser Metis Association, explique que le partage de la culture métisse est important pour sa communauté.

Ça nous donne l'occasion de nous retrouver et d'éduquer les autres , précise-t-elle. Les festivaliers ont pu se familiariser avec les danseurs de gigue, les musiciens, et les gardiens du savoir de la culture métisse.

La sœur Carmen Herrera a d’ailleurs pu nouer des liens avec son héritage en partie autochtone avec lequel elle se familiarise. C'est important pour moi, puisque je commence à apprendre à propos de mes ancêtres et au sujet de leurs traditions.

Des artistes représentant la diversité de la francophonie

Le festival a mis à l’honneur la musique francophone. La chanteuse originaire du Manitoba Jocelyne Baribeau, le quatuor québécois de musique traditionnelle et le trio Genticorum, les Métis Jiggers de Colombie-Britannique et les airs canadiens-français et acadiens de La Famille Léger ont fait danser les festivaliers.

Des festivaliers ont pu danser sur les rythmes de la musique qui était à l'honneur au Festival du Bois. Photo : Radio-Canada

Le maître percussionniste, auteur, compositeur et interprète d’origine sénégalaise, Élage Diouf, en était à sa troisième visite. Je suis content , a-t-il déclaré alors qu'il a pu charmer la foule avec ses chansons en français, en wolof et en anglais. La musique de danse traditionnelle brésilienne du groupe Forró do Cana a également fait vibré les visiteurs.

Une francophonie plurielle

La mixité ne s'est pas retrouvée uniquement chez les artistes, mais aussi chez les visiteurs qui ont été nombreux, selon les organisateurs. Le Festival du Bois a attiré beaucoup d'habitués, pour qui l'événement est presque devenu une tradition.

C'est une tradition de venir, je le fais chaque année depuis que je suis petite fille , commente Andrea Schlacht, qui est venue avec ses enfants.

Les festivaliers étaient présents en grand nombre à la 34e édition du Festival du Bois de Maillardville. Photo : Radio-Canada

Pour d’autres, il s’agissait de leur première visite. C’était le cas de Frédéric Bessette, qui explique que l’événement lui a permis d’expérimenter la francophonie. On découvre de beaux talents, on découvre la nourriture et on rencontre des gens qui viennent de partout au Canada ou même d'ailleurs.

Des événements à venir

Alors que le Festival du Bois conclut sa 34e édition, les festivaliers pourront compter sur le retour du festival l’an prochain, et même avant.

Pour le 40e anniversaire de la Société francophone de Maillardville [...] une grosse fête se prépare pour septembre , a annoncé Valentine Mer. Si les détails sont toujours à peaufiner, il devrait néanmoins y avoir de la bonne nourriture, plein de francophones et de la bonne musique .

Avec les informations d'Adjata Camara