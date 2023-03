Une personne gravement blessée après un accident de travail apparent dans un hôtel

Les secours ont été appelés peu après 9 h au Residence Inn by Marriott, près de l'intersection des routes Dixon et Atwell, non loin de l'aéroport Pearson de Toronto.

Selon les pompiers de Toronto, l’intervention concernait une possible blessure au travail alors que l’employé ne présentait aucun signe de vie. Les pompiers ont pratiqué la réanimation cardiorespiratoire jusqu'à ce que les ambulanciers prennent le relais.

Les ambulanciers paramédicaux de Toronto ont quant à eux déclaré que la victime avait été transportée à l'hôpital dans un état critique.

Le ministère du Travail a été avisé du drame.

Avec les informations de CBC