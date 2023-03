Un centre commercial d’Edmonton se diversifie pour lutter contre la crise

Au centre commercial Bonnie Doon, à Edmonton, de nouveaux locataires ont fait leur apparition aux côtés des commerces traditionnels. Le centre commercial compte ainsi sur des attractions alternatives pour lutter contre la baisse de la fréquentation et faire vivre les liens du quartier.

Sur une piste, des voitures radiocommandées tout-terrain du club Radio Control Racers Edmonton font des embardées. Ce club est l’un des locataires non conventionnels à s'être installé le mois dernier dans le centre commercial.

Le président du club, Randy Van, raconte que ces premières semaines ont été un grand succès. Ça a été génial pour la communauté [...] Tous ceux qui vivent à proximité du centre commercial viennent juste pour regarder les courses.

Parmi les autres locataires du centre commercial, figurent l'Edmonton Train Collectors Association, un club de trains miniatures, Africart, un magasin local de vêtements et d'art africain, et Priya Fashions, un magasin de vêtements spécialisé dans la mode nuptiale indienne et islamique.

La directrice générale du centre commercial, Tammy Abbott, explique que la pandémie a forcé le centre à faire du business d’une autre manière. Nous avons dû sortir des sentiers battus et apporter de nouveaux concepts [...] Les habitudes de consommation ont changé, nous devons donc changer.

Selon Statistique Canada, le nombre de Canadiens qui achètent en ligne est passé de 73 % en 2018 à 82 % en 2020. Les ventes mensuelles du commerce électronique au Canada sont supérieures de 233 % aux ventes en personne, selon des données récentes.

Ces changements d’habitudes entraînent l'échec de magasins phares dans les centres commerciaux d'Edmonton. En janvier, l'épicerie Co-op au Mill Woods Town Centre a fermé ses portes, le Toys R Us du West Edmonton Mall a annoncé qu’il fermerait, tout comme le Sport Chek au City Centre Mall.

Le centre commercial Bonnie Doon, comme d’autres, stimule ses affaires en offrant des expériences. Ce mois-ci, le centre a organisé une nuit des artistes, où les clients ont admiré des expositions d'art dans tout le bâtiment, écouté de la musique en concert et parlé avec des artistes locaux de leur travail.

Le groupe derrière cet événement gère également une galerie dans le centre. Son fondateur, Phil Alain, pense que l'approche unique du centre commercial rétablit les liens entre les voisins, qui ont tendance à s’amenuiser.

Le centre commercial propose également une patinoire extérieure pour attirer les familles pendant les mois d'hiver et un potager communautaire. Le centre offre les légumes frais à des organismes de bienfaisance.

« [Le potager] a commencé pendant la COVID-19 comme un exercice de construction d’équipe pour notre personnel de bureau, et nous avons rapidement réalisé qu'il faut beaucoup de mains pour faire pousser des légumes [...] Des bénévoles viennent, et ils s'occupent des plantes, ils les cultivent, ils les récoltent et ils en plantent davantage. » — Une citation de Tammy Abbott, directrice générale, centre commercial Bonnie Doon

Arrivée prochaine de la ligne de train léger Valley

Jacqueline Bursey, copropriétaire de Roxx, un magasin qui vend des pierres semi-précieuses, des fossiles et de minuscules pingouins, fées et dragons sculptés, affirme que ces nouvelles stratégies stimulent les affaires. Nous avons personnellement constaté beaucoup plus de trafic.

Le centre commercial s'attend également à ce que la ligne de train léger Valley, qui doit avoir un arrêt près du centre, aide les commerces à continuer sur cette dynamique récente. Le centre a investi 2 millions de dollars dans une esplanade de transit reliant le centre et la station LRT.

La ligne Valley, d'un coût de 1,8 milliard de dollars, a néanmoins deux ans de retard, et la Ville n'a pas encore annoncé de date de mise en service.

Avec les informations de Brendan Coulter