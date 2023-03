Dorchester attend toujours le retour de son oiseau géant

Une nouvelle sculpture a été commandée et une plateforme a été construite, mais la mascotte aviaire géante d'un village du Nouveau-Brunswick n'est toujours pas retournée à son perchoir.

Haute de 2,4 mètres et pesant 135 kilogrammes, la statue d'un bécasseau semipalmé faisait autrefois la fierté de Dorchester.

Depuis 2001, Shep — nommé d'après la baie de Shepody — avait dirigé des milliers de touristes et de citadins vers les vasières de la baie de Fundy, où les oiseaux de rivage se rassemblent fin juillet lors de leur migration de l'Arctique vers l'Amérique du Sud.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le sculpteur Robin Hanson pose à côté de Shep, à l'extérieur de son atelier de French Lake, au Nouveau-Brunswick, le 24 mars 2023. Photo : La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

La statue en bois d'origine a commencé à pourrir et a dû être retirée il y a trois ans. Alors, les autorités locales ont commandé une réincarnation de 10 000 $ faite d'acier, d'époxy et de fibre de verre.

Le résultat se trouve maintenant dans l'atelier de l'artiste Robin Hanson à French Lake, au Nouveau-Brunswick, alors que les autorités municipales tentent de démêler ce qu'un ancien fonctionnaire a qualifié de paperasserie .

Une récente fusion municipale entre Dorchester, Sackville et Pointe-de-Bute, pour former Tantramar, a bloqué le paiement de la sculpture.

Ils ont investi dans la plateforme, les marches, et il n'y a pas d'oiseau , a raconté en riant Kara Becker, l'ancienne adjointe de la mairesse de Dorchester. Ç’a l'air terrible parce que, comme vous le savez, Dorchester a un pénitencier et il y avait autrefois une prison. Ça ressemble un peu à une potence, je trouve.

D'après elle, les habitants du village sont prêts à collecter des fonds pour la statue.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le sculpteur Robin Hanson pose à côté de Shep, à l'extérieur de son atelier de French Lake, au Nouveau-Brunswick, le 24 mars 2023. Photo : The Canadian Press / Stephen MacGillivray

Debbie Wiggins-Colwell, qui était mairesse de Dorchester et est maintenant conseillère municipale de Tantramar, a déclaré qu'elle travaille avec diligence et espère que Shep serait de retour sur son perchoir avant le festival annuel des bécasseaux, en juillet.

Le maire de Tantramar, Andrew Black, n'a pas répondu aux demandes de commentaires de La Presse canadienne.

D'autres monuments plus grands que nature

Le bécasseau semipalmé ressemble à un moineau, pesant environ 20 grammes, soit moins qu'une poignée de pièces de monnaie. Ses ailes ont une envergure de 30 centimètres.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La hache géante de Nackawic, au Nouveau-Brunswick, le 25 juin 2014. Érigée en 1991, elle fait 15 mètres de haut et c'est la plus grosse hache du monde. Photo : Getty Images / prosiaczeq

Dès le début de juillet et culminant à la mi-août, des millions de ces oiseaux prennent une pause sur les plages de la baie de Fundy pour se nourrir et doubler leur poids avant de faire le voyage de 2500 kilomètres vers l'Amérique du Sud, explique Nick Lund, gestionnaire de réseaux pour l'organisme de conservation Maine Audubon.

Une fois que Shep retrouvera sa place d'honneur, il rejoindra une foule d'autres monuments plus grands que nature dans la province, notamment Blowhard the Bony Horse à Cardwell, Lady Potato à Grand-Sault, une hache géante à Nackawic, un homard à Shediac et Buttercup — la vache accompagnée de Daisy le veau — à Sussex.