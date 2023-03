Il a d'abord été question de l'incendie mortel d'un immeuble du Vieux-Montréal, où des logements auraient été loués à des fins touristiques illégalement. Une tragédie, a dit la mairesse, qui n'a pas manqué d'offrir ses sympathies aux familles qui attendent toujours de pouvoir identifier leurs proches .

S'il y a une chose que cette tragédie a mise en lumière, a dit Mme Plante, c'est bien la difficulté de faire respecter la législation en matière d'hébergement touristique, qui relève du gouvernement provincial. Elle a expliqué qu'il est impossible d'inspecter tous les logements et que c'est beaucoup plus facile de le faire lorsqu'une plainte est déposée ou qu'une demande de permis est faite pour une résidence.

Un incendie majeur a pris naissance la semaine dernière dans un immeuble de la rue du Port, dans le Vieux-Montréal. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Il y en a [des propriétaires] qui ne sont pas corrects, qui sont récalcitrants. Ils s'en fichent, des gens. Ils laissent vivre les gens de la vermine, ils même qu'ils font des rénovations. Alors nous, on essaie vraiment de faire un ménage là-dedans. Puis la nouvelle loi du Québec pour Airbnb, c'est vraiment une bonne nouvelle , a-t-elle mentionné.

Dans la bonne direction

L'élue s'est réjouie que la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, ait réussi à obliger Airbnb à ne mettre sur leur plateforme que les logements qui sont légaux. On avance dans la bonne direction , a-t-elle dit, ajoutant que cela allait contribuer à réduire les rénovictions et surtout la subdivision des grands logements pour en faire des plus petits pour la location commerciale.

Mais ce que je veux vraiment dire, c'est que dans ce cas-ci, les inspections avaient été faites par la ville de Montréal. Est-ce qu'on doit à l'avenir renforcer cela ? Absolument! C'est pour ça que j'ai demandé au service d'incendie de faire une réunion d'urgence avec tous les intervenants […] pour qu'on vérifie s'il n'y a pas des angles morts, [si] quelque chose qui doit être simplifié pour s'assurer qu'il n'y a pas de propriétaire qui agissent, qui vont à l'encontre des règles , a expliqué la mairesse.

Davantage de logements locatifs sur le marché

Le gouvernement Legault s'est en effet engagé, plus tôt cette semaine, à faire en sorte que les entreprises qui possèdent les plateformes de location temporaire de type Airbnb soient tenues responsables des annonces illégales qui sont publiées sur leur site, et ce, avant l'été.

« Le gouvernement du Québec va obliger tous ceux et celles qui veulent louer leurs appartements, par exemple, vont devoir aller chercher un numéro auprès de l'arrondissement, ce qui n'était pas le cas avant. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

Selon Inside AirBnb, à Montréal, 92,5 % des 13 913 logements listés sur Airbnb sont loués sans permis.

Mme Plante est convaincue que cette nouvelle obligation remettra sur le marché locatif des logements autrefois indisponibles parce qu'illégaux. Elle a mentionné que c'est ce qui s'était produit durant la pandémie alors que les gens avaient cessé de voyager et que l'offre avait augmenté.

« C'est quand même majeur [ce qui se passe avec Airbnb] parce qu'avant, on s'attaquait à Airbnb, en tout cas, à la Ville de Montréal, c'est comme si on s'attaquait à un cancer avec des Tylenol. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

La cheffe de Projet Montréal est persuadée que cette nouvelle loi aidera toutes les villes et municipalités de la province, pas seulement Montréal.

Un choix de la CAQ

Déçue par les mesures contenues dans le dernier budget provincial pour lutter contre la crise du logement et contre le déficit des sociétés de transport en commun, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, n'a pas hésité à dire que le gouvernement Legault a sciemment décidé d’ignorer ces questions cruciales pour les villes.

Plus tôt cette semaine, Mme Plante s’est dite étonnée que Québec ait choisi de consacrer si peu de ressources à ces deux crises qui touchant autant de citoyens partout au Québec.

À TLMEP, elle a eu les mots suivants pour expliquer sa sortie : Écoutez, si j'ai pris la parole comme je l'ai fait, vous comprendrez qu'avant ça, il y a eu beaucoup de discussions que j'ai eues avec des ministres […] en disant, la crise du logement, là, c'est terrible à Montréal. Puis, encore une fois, c'est dur à Montréal, mais c'est dur partout au Québec.

« Le maire de Thetford Mines, la mairesse de Sherbrooke, le maire de Gaspé…. Eux, ce qu'ils me disaient c'est que ça freine le développement économique. Ils n'arrivent pas à loger les travailleurs, même les infirmières dans certains cas qui voudraient faire venir dans leurs hôpitaux. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, en compagnie du premier ministre François Legault. Le budget du Québec 2023-2024 sera présenté en fin d'après-midi, mardi. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Les baisses d'impôt annoncées dans le budget Girard coûteront 9 milliards de dollars au gouvernement. La mairesse n'a pas manqué de mentionner qu'avec cette somme environ 50 000 logements sociaux auraient pu être construits dans la province, d'où la remarque adressée à la CAQ .

Loger les plus vulnérables, c'est sa mission [au gouvernement du Québec] , a dit Mme Plante. Je ne peux pas rester muette [devant cet enjeu].

Je n'ai pas de pépine

Plus tôt cette semaine, le premier ministre François Legault a rétorqué que le problème du manque de logements sociaux est attribuable non pas à l’insuffisance des ressources financières, mais à l’inefficacité des administrations municipales qui mettent beaucoup trop de temps à ériger des logements.

L'argent est là, a assuré M. Legault.

De l'avis du premier ministre, il faut réduire les délais de traitement pour ce qui est des demandes de permis, un irritant de longue date pour les constructeurs, améliorer la recherche de terrains à construire et, finalement, alléger la bureaucratie en construction.

Selon le chef caquiste, le ministre des Finances, Eric Girard, a constaté ces deux dernières années que l’argent consacré aux logements sociaux n’est pas entièrement dépensé en raison du retard des chantiers, d’où la décision de consacrer cette année des sommes à l’accélération des chantiers plutôt qu’à l’annonce de milliers de nouveaux logements qui ne seront pas construits. Québec a alloué 88 millions de dollars pour accélérer la sortie de terre des projets déjà prévus.

Sur ce point, la mairesse Plante s'est défendue en disant que la ville ne possède pas de pépine , que ce sont les organismes communautaires qui travaillent avec les constructeurs et qu'elle ne peut que les soutenir dans leur mission.