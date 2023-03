Sherbrooke tient des ateliers de discussion sur le sport

Durant le mois de mars, la Ville de Sherbrooke invite les citoyens à participer à des ateliers pour connaître leur vision de la Politique du sport, de l'activité physique et du plein air, qui doit être mise à jour.

La dernière politique date de 2004, on veut voir ce que cette politique nous a permis, et ce qu’on garde, mais aussi voir les nouveaux besoins , selon le chef de la division des sports à la Ville de Sherbrooke, Nicolas Vanasse.

Le troisième et dernier atelier de ce genre se tiendra le 29 mars. C’est ouvert à tous, sur inscription. Les ateliers de discussions tournent autour de deux grands thèmes, l’accessibilité au sport, au plein air et à l’activité physique, ainsi que la diversité, est-ce qu’on peut faire mieux, rendre plus accessible les sports organisés, l’accès à la nature par exemple , explique Nicolas Vanasse.

La Ville compte écouter les citoyens, et leur demander leur avis sur ce qui devrait être dans le plan. On ne peut pas tout avoir avec les ressources limitées qu’on a, ils vont devoir faire des choix difficiles.

Selon Nicolas Vanasse, la Ville portera une attention particulière aux jeunes, mais aussi au vieillissement de la population.

Même si les ateliers se terminent mercredi prochain, la Politique du sport, de l'activité physique et du plein air ne sera pas prête tout de suite.

« Les prochaines étapes, c’est d’analyser la matière générée. On va travailler tout le mois d’avril avec notre comité aviseur [...] pour élaborer les orientations et les grands principes directeurs de cette révision de politique. » — Une citation de Nicolas Vanasse, chef de la division des sports à la Ville de Sherbrooke.

Ensuite, les élus devront débattre de tout cela cet été et cet automne.