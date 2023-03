Un 35e Salon du livre de Trois-Rivières tout près de son record d’achalandage

Le Salon du livre de Trois-Rivières (SLTR) a retrouvé des airs d’avant la pandémie, cette fin de semaine. La 35 e mouture de l’événement qui s’est terminée dimanche a rejoint plus de 18 000 personnes, soit presque autant que le record de 2019.

L’écart d’à peine quelques centaines de visiteurs par rapport démontre à l’organisation l’intérêt renouvelé du public envers les livres québécois.

Tout a été de notre côté on dirait. Les visiteurs sont non seulement venus nombreux, mais ils sont venus enthousiastes. Les gens étaient de bonne humeur , se réjouit Éveline Charland, codirectrice générale et directrice artistique du SLTR .

Selon elle, les quatre jours du salon ont été un succès. Même si les allées étaient parfois très achalandées, l’ambiance n’en a jamais pris un coup.

Alors que l’heure est au bilan, l’organisation se tourne déjà vers 2024. C’est sûr qu’un bon salon fait que l’année d’après les éditeurs ont plus envie de revenir. Et peut-être certains qui n’ont pas pu venir cette année vont avoir envie d’adhérer, de louer des stands, d’inviter des auteurs , espère-t-elle.

Des exposants conquis

Les recettes sont réjouissantes cette année pour les exposants.

Nos chiffres sont extrêmement bons. Ils dépassent probablement les chiffres qu’on avait [avant la pandémie] donc du salon du livre de 2019 qui était notre meilleur [...] à date , explique le libraire à Librairie Poirier de Trois-Rivières, Anthony Ozorai.

Les auteurs, eux, ont été conquis par le caractère intimiste et chaleureux du salon trifluvien.

Il y a un esprit de communauté à Trois-Rivières que je ressens dans la rencontre avec le public , explique l’auteur, Philippe Yong.

Particulièrement à Trois-Rivières, les gens sont très ouverts , croit pour sa part l’autrice Shirley Théroux.

Avec les informations de Jacob Côté