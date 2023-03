Une équipe féminine de Sherbrooke exclue d’un tournoi

L’équipe, de catégorie A, accède directement à la coupe Chevrolet, au début du mois d’avril, soit les championnats provinciaux féminins. Mais, pour que l’équipe puisse jouer plus souvent, elle joue contre des garçons durant la saison régulière, dans la catégorie M11B.

Les joueuses ont fait leurs preuves en séries, elles se sont finalement inclinées en demi-finale dimanche matin. La finale de ces séries ouvre la porte aux championnats interrégionaux, en Mauricie. Or, les joueuses ont été averties cette semaine que ce championnat est réservé aux équipes masculines, et que même en cas de victoire de leur part, elles devraient laisser leur place.

Cette décision a déçu des joueuses, et a été qualifiée d’injuste. Moi je trouve ça juste plate, on dirait qu'ils essaient de nous priver de hockey pis c'est ça moi j’aime ça jouer au hockey , soutient une joueuse, Béatrice Savard.

On est tout le temps prêtes à combattre les gars et on est robustes quand c'est le bon moment , explique une autre joueuse, Laurence Gobeil.

« Je trouve ça un peu dépassé en 2023 qu'on parle encore de ça ces choses là avec l'égalité et l'équité qu'on demande à tout le monde d'avoir. » — Une citation de Steve Savard, père de Béatrice.

Hockey Estrie a réalisé la semaine dernière qu'une équipe féminine avait des chances de représenter la région aux interrégionaux.

Le directeur général de Hockey Estrie, Rémi Meunier, affirme avoir avisé les joueuses qu’elles ne pourraient pas participer pour assurer l'équité au sein des équipes masculines et féminines, et permettre à tous de jouer un championnat.

Rémi Meunier admet qu'il y a manque d'uniformité concernant les règles dans les ligues quant à la participation des équipes féminines durant les séries, et souhaite uniformiser le tout.

« On accommode le plus possible le hockey féminin ici [...]. Quand ça sort de la région et qu'il y a des championnats qui sont spécifiques et qui sont limités aux filles, les garçons n'y ont pas droit [...], il me semble équitable que l'on soit correct avec les garçons aussi. » — Une citation de Rémi Meunier, directeur général, Hockey Estrie.

Le directeur général de Hockey Sherbrooke, Stéphane Dion, a mentionné vouloir réunir les intervenants, il espère avoir des règles uniformes au niveau provincial.

Avec les informations d'Arianne Béland.