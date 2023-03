Des bars de la C.-B. s’adaptent à une demande en croissance de boissons sans alcool

Nous arrivons à un point où n'importe quel bar digne de ce nom prendra au sérieux les options sans alcool de cocktails, bières, et vins , considère Shiva Reddy, sommelière à Vancouver.

À l'échelle mondiale, le marché sans alcool a dépassé 15 milliards de dollars en 2022. Dans l'Ouest canadien, cela se traduit par une croissance de 20 % de la part de marché, selon Mark Kuspira, propriétaire du distributeur de boissons canadiennes Crush Imports.

Cette croissance est principalement le résultat de la consommation de certains millénariaux et de la génération Z qui boivent de manière modérée pour des raisons de santé physique et mentale.

Cette tendance a été renforcée par la publication des directives publiées en janvier par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances. Celles-ci soulignent qu'aucune quantité d'alcool n'est sans danger et que la consommation de plus de deux verres par semaine est risquée.

Selon Shiva Reddy, cela a conduit à un changement d'attitude dans l’industrie, et à davantage de réflexion autour de la conception des boissons sans alcool.

À Victoria, le directeur général du restaurant Wind Cries Mary, Clayton Thornber, explique que le bar a revu sa carte des cocktails sans alcool fin mars. Il l'a fait pour refléter le fait que, de plus en plus, sa clientèle souhaite plus que du jus, du soda et du sirop dans les cocktails sans alcool.

Le restaurant offre 10 cocktails maison, dont 8 peuvent être proposés sans alcool, et un menu à part de boissons sans alcool. Clayton Thornber assure que ces options sont de plus en plus populaires.

De son côté, la propriétaire de l’importateur vancouvérois de boissons non alcoolisées Sansorium, Sarah Tejuco, explique que la qualité des vins sans alcool s’est considérablement améliorée ces deux dernières années.

Elle explique que ses clients souhaitent modérer leur consommation, voire arrêter de boire de l'alcool pour leur santé, mais qu’ils souhaitent tout de même garder le rituel social d'aller boire au bar avec des amis. Ils veulent, dit-elle, la même qualité dans les boissons sans alcool, et forcent ainsi l’industrie à réagir.

Un changement sociétal, selon des acteurs de l'industrie

Mark Kuspira compare ce changement à l'expansion des options végétariennes et véganes dans les menus au cours de la dernière décennie. En 2021, il a lancé une filiale de son entreprise, nommée Soft Crush, pour fournir des vins et des spiritueux sans alcool aux bars et revendeurs.

La prochaine étape, selon lui, sera pour les grands acteurs de l'industrie d'investir ce marché sans alcool. Alors que les producteurs de vin et de bière n'ont pas tardé à proposer des versions désalcoolisées de leurs produits, dit-il, les producteurs de spiritueux de grandes marques sont encore en train de rattraper leur retard.

Mark Kuspira est convaincu qu’il ne s'agit pas d’une tendance, mais bien d’un changement en profondeur qui devrait perdurer.

Avec les informations de Jennifer Wilson