L’événement a été victime de son succès alors que des cinéphiles n’ont pas été en mesure d’assister à des projections, faute de places.

C’est une année record. On a eu énormément de monde, malgré le fait qu’on ait trois salles. Dès mercredi, on avait des salles pleines. C’est vrai que samedi, le Théâtre C était très plein. On s’en excuseOn n'avait pas prévu qu’autant de monde vienne lors de cette édition , témoigne la directrice générale et artistique, Justine Valtier.

L’équipe du festival croit être en mesure d’ajouter des salles lors des prochaines éditions. Il s’agit d’une option qui sera considérée au cours de la prochaine année.

Le public est au rendez-vous. C’est génial. C’est quand même un très très beau problème. Il va falloir trouver des solutions pour voir dans quelles directions on peut aller. On réfléchit, depuis hier, avec l’équipe , dit celle qui en était à sa première édition à titre de directrice.

C'est un retour à la normale, presque anormal pour nous. Un retour à la puissance 10, au-delà de tout ce que l'on connaissait avant la pandémie , ajoute la directrice de la programmation, Mélissa Bouchard.

L'actrice Sophie Desmarais est membre du jury pour la 27e édition de REGARD. Photo : Radio-Canada

Au total, 14 cinéastes ont été récompensés par les différents jurys du Festival international du court métrage au Saguenay.

Ça nous permet de voir, de se rendre compte de ce que c'est le cinéma en 2023, le cinéma de la jeunesse, leur préoccupation , indique Maxime Giroux.

Un ciné-concert en nouveauté

Le remaniement de l’offre cinématographique a permis d’offrir davantage de projections au grand bonheur des amateurs. Cette nouvelle façon de faire a permis de présenter quelques dizaines de films supplémentaires en plus d’ajouter de nouvelles compétitions.

Soulignons que cette grand-messe de court métrage s’est terminée avec une première, soit un ciné-concert. L'œuvre présentée est une adaptation du livre d'Hervé Bouchard. C’est le compositeur Martin Léon qui signe la musique de l'œuvre cinématographique de Janice Nadeau.

C’est un ciné-concert laboratoire. Le film va être présenté live avec le time code, puis moi je vais diriger les musiciens. On va entendre ça pour la première , explique Martin Léon.

La cinéaste et illustratrice Janice Nadeau ajoute que c'est quelque chose de très grisant parce que c'est un processus qui s'est fait dans l'intimité, de le voir prendre de l'ampleur c'est excitant .

Bien que la portion festival soit terminée, le volet Regard en ligne permettra aux personnes intéressées de voir ou revoir tous les programmes de cette 27e édition. La plateforme de visionnement sera accessible du 27 mars au 9 avril.

Enfin, le palmarès de la 27e édition de REGARD sera présenté, lundi, aux ciné-club de Jonquière et de Chicoutimi. Le programme spécial de 90 minutes regroupe la crème des compétitions du Festival international du court métrage au Saguenay.

Avec les informations de Jean-François Coulombe et Julie Larouche