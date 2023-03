Le Phoenix de Sherbrooke a bon espoir pour les séries

Leur victoire de 5 à 4 en prolongation à Victoriaville leur a permis de se rassurer : même quand ils ne sont pas chez eux, ils gagnent. Mais quand ils sont chez eux, les Sherbrookois ont confiance. Je pense qu'à Sherbrooke, on est chanceux, soutient le joueur vedette Joshua Roy. On a des partisans incroyables depuis le début de l'année, puis je suis certain qu'en [séries éliminatoires], ça va être la même affaire, ça fait que c'est certain que ça nous aide énormément en tant qu'équipe.

Le premier match de séries éliminatoires du Phoenix aura lieu le 31 mars, à domicile, contre l’Armada de Blainville-Boisbriand. L'entraîneur-chef Stéphane Julien dit avoir bon espoir d’avoir l’avantage de la glace dans cette série 4 de 7.

« On est prêts. On a un groupe qui a faim cette année, qui a envie de gagner, et je pense que ça paraît. Tout le monde est excité, on sent que la ville de Sherbrooke au complet est excitée aussi, on le ressent avec le nombre record de spectateurs qui a été battu. » — Une citation de Kaylen Gauthier, capitaine du Phoenix de Sherbrooke

Le défenseur Tyson Hinds soutient également avoir hâte de commencer les séries. Peu importe où on est, je pense qu’on va être capables de jouer du bon hockey , affirme-t-il.

Tyson Hinds a notamment remporté une médaille d'or avec Équipe Canada Junior. (archives) Photo : Photo : Vincent Lévesque-Brousseau

Et les partisans sont remplis de confiance en vue des séries. Je suis persuadé qu’on va battre les Remparts [de Québec]. On leur a donné beaucoup de difficulté pendant la saison régulière, et avec les joueurs qu’on a, je n’ai pas peur, je suis confiant , soutient un supporteur, Luc Devault.

Bilan remarquable

Avec dix salles combles, une équipe stable et une première place au classement dans l’association Ouest, le Phoenix de Sherbrooke termine la saison régulière en beauté. Avec 50 victoires en 68 matchs, la formation de Stéphane Julien se situe en troisième position du classement général, derrière les Remparts de Québec et les Mooseheads d’Halifax.

On est une équipe qui est arrivée à maturité cette année, explique l’entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke, Stéphane Julien. On a été bons du début à la fin, on mérite pleinement d’être dans le haut du classement.

Pour le capitaine de la formation, Kaylen Gauthier, c’est l’unité du groupe qui a permis au Phoenix de se démarquer. Depuis le début de la saison, on le sent, c’est un groupe où on s’aime d’amour. C’est une famille, on joue l’un pour l’autre et ça paraît dans les matchs.

C’est notre chimie d’équipe, on a une très belle gang et ça paraît sur la glace, confirme l’espoir des Canadiens de Montréal, Joshua Roy. Aussi, je pense que c’est notre éthique de travail. On est une équipe talentueuse et on doit être une équipe qui travaille le plus. C’est ça qui fait notre succès en ce moment.

Tout comme Tyson Hinds, Joshua Roy a remporté la médaille d'or lors du Mondial Junior. (archives) Photo : Vincent Lévesque Rousseau

Et cette cohésion se ressent même chez les partisans. L’ensemble du jeu, la cohésion qu’il y a entre les joueurs, c’est vraiment spectaculaire, ils ont vraiment du caractère, c’est une très belle équipe , explique un amateur, Raymond Filion, venu de Sherbrooke pour voir le dernier match à Victoriaville.

Avec les informations de Jean Arel