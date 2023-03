La culture ukrainienne à l’honneur au bazar de Pâques à Moncton

Un bazar ukrainien de Pâques avait lieu dans les locaux de l’Association multiculturelle du Grand Moncton.

Des oeufs décorés au bazar ukrainien de Pâques, dimanche à Moncton. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

C’était l’occasion d’admirer la technique renommée de décoration des oeufs de Pâques à la mode ukrainienne, avec de la cire et des teintures, et de découvrir les oeuvres d’artistes et artisans ukrainiens locaux.

Les organisateurs du bazar proposaient aussi d’explorer sa créativité. Il y avait un atelier de décoration d’oeufs, ainsi qu’un atelier pour apprendre l’art décoratif qui porte le nom du village de Петриківка (Petrykivka), faits de motifs floraux et végétaux lumineux.

Décoration d'oeufs au bazar ukrainien de Pâques, dimanche. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Je suis ici en tant que bénévole pour aider mes amis à récolter des fonds pour l'Ukraine , a expliqué Vera Kostenko, pour acheter des médicaments pour les gens qui sont dans le besoin, qui sont dans des situations difficiles.

Vera Kostenko est peintre. Elle confectionne aussi des poupées entièrement à la main. Je fabrique les poupées traditionnelles qui s'appellent Motanka. C'est une technique ancienne de fabrication sans couture.

Vera Kostenko Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

La musique ukrainienne et les arômes de la cuisine de ce pays ont empli l’atmosphère, et le bazar était bien fréquenté.

Le Club ukrainien de Moncton est très actif. Très actif pour des levées de fonds et la population collabore énormément , remarquait Suzanne Tarte-Poussart, une Monctonienne venue encourager cette cause.

Tous les profits de l’événement serviront à acheter des fournitures médicales tactiques pour les soldats ukrainiens.

D’après le reportage de Babatundé Lawani