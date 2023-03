Vers une grève du personnel académique contractuel à l’Université Carleton ?

Plus de 2000 membres du personnel académique contractuel de l’Université Carleton menacent de déclencher une grève, dans les prochaines heures, en cas d’échec dans les négociations de leur convention collective avec l’établissement.

Des professeurs à temps partiel, des assistants de professeurs et plusieurs chercheurs sont concernés par les négociations.

La grève pourrait débuter dès demain matin, selon Pierre Blais, un des organisateurs du mouvement. Si on a pas d’entente ce soir, demain matin c’est la grève qui commence à Carleton.

Alors que des désaccords persistent sur la question des salaires, l’université souhaiterait également que les membres du personnel académique contractuel cèdent leur droit à la propriété intellectuelle, ce qui représente une ligne rouge à ne pas franchir, explique M.Blais.

Pierre Blais, un des organisateurs du mouvement de grève à l'Université Carleton. Photo : Radio-Canada

Les membres du syndicat dénoncent, par ailleurs, le ratio éducateur-étudiant qui serait, selon eux, disproportionné. Une collègue a une classe de 600 élèves sans garantie d’avoir un assistant, on a besoin d’un ratio qui fait du sens , illustre M.Blais.

Si des accords pourraient toutefois survenir rapidement sur le plan financier, d’après ce dernier, l’enjeu de la propriété intellectuelle serait plus susceptible de retarder une éventuelle entente.

Alors que la fin de session approche, le déclenchement d’une grève pourrait compromettre le bon déroulement de certains examens.

Ça va être le chaos sur le campus, on aura des centaines de membres qui ne seront pas là demain, ça va être impossible que Carleton fonctionne normalement , prévoit M.Blais. Nous, on reste à la table des négociations aussi tard qu’il le faut ce soir, on va être là jusqu'à deux ou trois heures du matin s’il le faut.

L' Université Carleton souligne quant à elle que des ententes ont été conclues sur un grand nombre de questions importantes et complexes, estimant que les différends se concentrent désormais autour des salaires.

