Un projet de coopérative pour remplacer l’épicerie de Saint-Gédéon

Le Marché Richelieu Carol Potvin est à vendre depuis 3 ans. Le propriétaire mettra la clé sur la porte en septembre s'il ne trouve pas de relève d'ici là. Ce qui n'est pas sans inquiéter les citoyens de la municipalité du Lac-Saint-Jean.

L'épicerie de Saint-Gégéon est située au cœur de la municipalité. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

L'instigateur de la rencontre citoyenne, Pierre Turcotte, penche en faveur d'un projet de coopérative.

Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est propriétaire de son entreprise, donc ça incite les gens à venir dans leur entreprise. Et ce qu'on sait, parce que les études sont quand même assez claires, chaque dollar que tu investi dans une compagnie, disons dans une multinationale, l'argent sort de la région. Les actionnaires sont ailleurs, ce qui fait que pour 1$ investi dans ce genre d'entreprise, il y a à peu près 1,40$ qui revient dans la communauté, tandis que dans une coopérative, une entreprise locale, pour chaque dollar investi c'est 2,50$ qui restent dans la communauté , plaide-t-il.

Pierre Turcotte et Audrey Paradis sont instigateurs de la rencontre citoyenne. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

Pour les Grandmontois, une épicerie est essentielle à la vitalité de la municipalité. La fermeture du Marché Richelieu les obligerait à faire leurs emplettes dans les municipalités avoisinantes qui sont situées à plus d'une dizaine de kilomètres.

C'est tout un lieu d'échange. Les gens se connaissent et se reconnaissent, ils échangent, ils s'échangent des informations. C'est important , dit une citoyenne qui participait à la rencontre.

D'avoir un commerce local dans dans un village, c'est exigeant, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc la force du groupe, d'une coopérative, ça fait que ça distribue la charge de travail à plusieurs personnes , ajoute un autre.

Un projet citoyen pourrait permettre d'assurer la sauvegarde de l'épicerie de Saint-Gédéon. Photo : Radio-Canada / Catherine Fillion

La municipalité de Saint-Gédéon a récemment perdu sa quincaillerie. Le conseil municipal se dit préoccupé par cette autre possible fermeture. Le maire appuie d'ailleurs l'idée d'une coopérative.

S'il y a un projet de coopérative, on va l'appuyer dans la mesure du possible. On va soutenir tout projet qui pourrait sauver notre épicerie. [...] Nous aussi comme municipalité, ça nous inquiète, c'est un marché de proximité , indique Émile Hudon.

Un modèle de coopérative d'alimentation, où tous les membres sont propriétaires, existe ailleurs dans la région. À Petit-Saguenay, la Coopérative de consommation gère une épicerie, une station service ainsi qu'une SAQ .

À Saint-David-de-Falardeau, un comité provisoire a été créé pour mettre sur pied une coopérative. L'épicerie a fermé ses portes l'automne dernier. De plus, la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec analysera la faisabilité du projet.