Combattre la fibrose kystique avec humour, selon Jean-Christophe Réhel

Dans sa nouvelle série L’air d’aller, diffusée vendredi sur Télé-Québec, Jean-Christophe Réhel dépeint la vie mouvementée d’un quatuor de jeunes – incarné par Catherine St-Laurent, Antoine Olivier Pilon, Joakim Robillard et Noémie Leduc-Vaudry –, tous et toutes vivant avec la fibrose kystique.

Après Ce qu’on respire sur Tatouine, un roman à l’ambiance sombre, le poète et romancier tenait à représenter une facette plus lumineuse de cette maladie au petit écran. J’aime mettre de la légèreté dans le malheur , explique Jean-Christophe Réhel.

Selon lui, la réalité de la maladie amènerait une lucidité face à la mort et, de surcroît, une certaine dose d’humour. C’est spécial ta perception de la mort quand t’es malade. [...] Pour avoir parlé à tes personnes atteintes, étrangement, on dirait qu’on le prend plus avec humour que les autres parce qu’on a fait plus de cheminement.

Couplée à des habitudes casanières, ce réalisme a amené le scénariste à dépeindre Catherine, personnage atteint de fibrose kystique dont on sait la mort prochaine, telle un électron libre [...] qui pousse ses amis à vivre leur vie à 100 000 à l’heure.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

C’est un peu un fantasme d’auteur d’imaginer si j’avais pu voler des bijoux dans un centre d’achat ou tirer du pistolet dans un champ. L’écriture me permet de rêver, d’écrire des personnages qui font des choses que je ne ferais jamais moi-même , partage Jean-Christophe Réhel.

Le 9 avril, l'auteur publiera un deuxième recueil de poésie jeunesse, Le plancher de la lune aux éditions La courte échelle.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Émilie Perreault pour l’émission Il restera toujours la culture. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.