Un nouveau service d’emprunt de voitures pourrait voir le jour à Rimouski en 2024

Un nouvel organisme à but non lucratif, Mobilité partagée Rimouski, veut mettre à l’essai un service de partage de véhicules personnels en 2024.

En décembre 2022, un collectif de citoyens, soucieux d’agir pour améliorer leur milieu de vie et de participer à la lutte contre les changements climatiques, a fondé l’organisme Mobilité partagée Rimouski.

Les sept membres fondateurs ont décidé de prendre part à l’élaboration d’un projet-pilote de mise en location de véhicules, à l’instar de la plateforme en ligne LocoMotion instaurée dans le quartier Rosemont–La Petite-Patrie à Montréal.

L’autopartage permet d’emprunter la voiture de l’un de ses voisins, lorsque disponible, pour quelques minutes, une heure, une journée ou plus, moyennant une contribution déterminée par la durée de location, la distance parcourue et le type de voiture.

L'un des administrateurs de l’organisme, Étienne Lessard, explique que le but du partage de voitures est de favoriser les relations entre citoyens, de leur permettre d’économiser et de les inciter à réduire leur empreinte écologique.

Plus de 90 % des ménages ont une automobile devant chez eux, parfois plus , remarque-t-il. Comme elles sont stationnées plus de 95 % du temps, on veut utiliser ces voitures-là, y aller avec un partage de nos automobiles qu’on a déjà.

« Ça donnerait l’option d’éviter d’acheter une auto pour ceux qui n’en veulent pas ou d’en acheter une deuxième ou une troisième quand il y a plus d’un adulte dans la maison. » — Une citation de Étienne Lessard, administrateur de Mobilité partagée Rimouski

Étienne Lessard (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il existe au Québec des plateformes d’autopartage de voitures ou de service de location de véhicule personnel, notamment Communauto ou Turo. Contrairement à ces entreprises, le service que proposera Mobilité partagée Rimouski ne générera aucun profit.

Par ailleurs, M. Lessard rappelle que l’implantation du service Communauto nécessite l’achat d’une flotte de véhicules. Ce n’est pas nécessaire d’aller vers une formule comme il en existe dans les grandes villes. On pense que notre milieu est approprié pour [le service d’emprunt] parce qu’à Rimouski, au Bas-Saint-Laurent, on a beaucoup d’automobiles , fait valoir M. Lessard.

La plateforme de partage de voitures, qui est présentement en construction, permettra de réserver une voiture en ligne tout en étant assuré en cas de pépin. Le permis de conduire des utilisateurs devra aussi être vérifié. Ce serait une formule qui serait rassurante, qui amènerait la confiance à l’utilisation , indique l’instigateur du projet-pilote.

L’ OBNL multiplie les démarches pour attacher son financement. C’est encore embryonnaire, mais on est dans cette démarche-là. C’est un projet qui pourrait avoir une certaine viabilité financière. Pour l’instant, c’est beaucoup de temps bénévole et de personnes bien motivées et engagées , commente l’administrateur.