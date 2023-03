Après 2022, des communautés du sud du Manitoba se préparent à subir d’autres inondations

Les prévisions publiées, jeudi, par la province indiquent que la rivière Rouge devrait sortir de son lit à plusieurs endroits. Toutefois, les responsables de la lutte contre les inondations au Manitoba ont précisé que la rivière ne devrait pas monter assez haut pour menacer les communautés protégées par des digues.

Les prévisions antérieures faisaient passer le risque d'inondation de modéré à majeur à cause des importantes tempêtes de neige qui se sont abattues sur les États-Unis ces dernières semaines.

Le scénario le plus pessimiste pour cette année prévoit une inondation similaire à celle de 2020.

Cette année-là, la route 75, principale voie commerciale entre le Manitoba et les États-Unis est restée ouverte. Mais l'inondation de l'année dernière a forcé la fermeture de l'autoroute pendant des semaines.

Peu importe le niveau de risque associé aux prévisions provinciales pour le printemps, de nombreuses municipalités du sud sont sur leurs gardes, à l’instar de la municipalité rurale de Montcalm où des réparations d’une valeur de 10 à 15 millions de dollars restent encore à effectuer.

De toute façon, il fallait deux ou trois ans pour réparer les dégâts, alors l'inondation de cette année va encore nous faire reculer, et ce n'est pas rassurant , souligne le préfet de la municipalité rurale de Montcalm Paul Gilmore.

Le maire de la municipalité rurale de Ritchot, Chris Ewen, indique que sa municipalité doit également faire face à des réparations d'une valeur d'environ 2 millions de dollars.

Selon lui, plus du tiers des projets concernant les terres agricoles et le drainage restent à réaliser.

On doit s’assurer que les terres des agriculteurs sont prêtes à être exploitées, et il faut nettoyer les systèmes de drainage et veiller à ce que les plantations se fassent le mois prochain , affirme-t-il.

Chris Ewen affirme que la crue du printemps dernier a été la pire qu’il ait jamais vue dans sa communauté.

Face à la menace des futures intempéries, le maire de Ritchot affirme que la municipalité rurale dispose d'une bonne protection contre les inondations et de plans d'urgence.

Selon la province, le niveau de la rivière Rouge dépendra du temps qu'il fera d'ici à la fonte des neiges au printemps.

Si la météo donne un temps sec et que la neige fond progressivement, le risque d'inondation le long de la rivière Rouge pourrait être ramené à un niveau modéré.

Les dernières prévisions de la province soulignent que le risque d'inondation importante est faible le long des affluents de la rivière Rouge, notamment les rivières Roseau, Rat et Pembina.

Le risque est modéré le long de la rivière Assiniboine et faible sur la rivière Souris, son principal affluent.

Avec les informations de Jérémie Bergeron et de Margaux Watt