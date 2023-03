La Commission municipale du Québec scrute le site web de plusieurs municipalités

La Commission municipale du Québec a rendu publics cette semaine les résultats d’audit de performance sur l’information sur le site web de vingt municipalités à travers la province.

L'audite portait sur la transparence dans la diffusion de l’information et si les pratiques de gestion favorisaient la transparence des communications sur leur site Internet.

Selon le rapport, moins de la moitié des 20 municipalités respectent l’obligation de mentionner la rémunération et l’allocation des élus sur leur site web.

Un quart des municipalités auditées ne sont pas conformes aux exigences concernant l’information publiée au sujet des contrats octroyés, ajoute la commission.

Le directeur général de Chibougamau, Alain Landry, promet de remédier à la situation notamment en ce qui a trait à la procédure pour rendre publique l'information. On a seulement dans le fond quatre modifications ou recommandations à faire , mentionne le responsable.

On a une amélioration au sujet des plaintes concernant la justification de contrat à la suite des demandes de soumission. La procédure n'est pas claire, on va établir une procédure plus claire pour être plus transparent. On avait une recommandation concernant la rémunération et l'allocation des dépenses des membres du Conseil. On retrouvait cette information sur le site Internet, à l'intérieur des états financiers. La commission nous dit que ça serait [mieux] de la mettre dans une page à part pour que ça soit plus transparent , cite le directeur général.

La commission recommande aussi à la municipalité d'améliorer son moteur de recherche. On est conscient que le moteur de recherche qu'on a sur notre site web n'est pas très performant et là on travaille présentement avec l'entreprise qui nous offre ce service-là et si ça ne fait pas, on va complètement changer d'entreprise , mentionne Alain Landry qui promet aussi de revoir la structure du site web pour faciliter l'accessibilité à l'information.

Dans le cas de la municipalité de Duparquet, la commission mentionne des manquements en lien avec les contrats octroyés, la formation en éthique et en déontologie municipale, la rémunération et allocation de dépenses des membres du conseil et la publication du bilan annuel de la qualité de l’eau potable.

Isabelle Rivoal est porte-parole à la Commission municipale du Québec. Photo : Radio-Canada

La porte-parole de la CMQ, Isabelle Rivoal, dit que ce genre d'exercice est nécessaire pour améliorer la relation entre les administrations municipales et les citoyens.

Le fait de mettre en toute transparence toute l'information qui est ou obligatoire parce que c'est légal et réglementaire, ou disponible parce qu'utile et facilement accessible, c'est ça qui contribue à augmenter la confiance que peut avoir un citoyen à l'égard de sa municipalité , dit Isabelle Rivoal qui mentionne au passage la bonne performance de Chibougamau en matière de pratiques de gestion du contenu de son site Internet.

Les municipalités devront d'ailleurs présenter un plan d'action d'ici l'été prochain pour corriger les lacunes. Un suivi sera fait dans trois ans.

On émet des recommandations et on leur demande, dans un horizon de 3 mois, de nous donner un plan d'action qui corrigerait le tir pour chacune des mesures ou des recommandations. Et la Commission va revenir dans 3 ans pour vérifier que les recommandations ont bel et bel et bien été mises en œuvre , explique la responsable.

Elle rappelle d'ailleurs que toutes les municipalités ont adhéré aux recommandations de son organisation.